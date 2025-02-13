İletişim Başkanlığı "Maskeli Hesaplara" Karşı Uyardı: Arkasında Kimler Var, Amaçları Ne?
İletişim Başkanlığı "Maskeli Hesaplara" Karşı Uyardı: Arkasında Kimler Var, Amaçları Ne?
Sosyal medyanın geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlamasıyla yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Sahte hesapların arkasına sığınan bireyler, yalan haberler yayınlıyor, dolandırıcılık yapıyor ve insanların psikolojisini etkiliyor. Peki sosyal medyada maskeli hesapları nasıl tanır, kendinizi nasıl korursunuz?
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya kullanıcılarını sahte hesapların ardındaki amaçlara karşı uyardı.
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Sosyal medyada 'sahte hesaplar' hiç olmadığı kadar fazla.
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"Sosyal medyadaki maskeli hesapların amaçları: Gizemli bir kimlik oluşturarak merak uyandırmak..."
Peki kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan paylaşımlarda nelere dikkat etmeliyiz?
"Sosyal medya platformlarında maskeli hesapları kullananların psikolojik durumları"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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