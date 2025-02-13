İletişim Başkanlığı "Maskeli Hesaplara" Karşı Uyardı: Arkasında Kimler Var, Amaçları Ne?

*Sosyal mühendislik saldırıları düzenlemek.

*Sahte haber yaymak.

*Bilgi kirliliği yapmak.

*Dolandırıcılık.

*Kurumları yıpratmak.

*Finansal operasyonlar yapmak.

*İnsanları çıkarları doğrultusunda kandırmak, aldatmak.

*Psikolojik harekat yürütmek.

*Algı operasyonları yapmak.

*Kirli hedefleri için kamuoyunu manipüle etmek.

*Kirli hedeflerine ulaşmalarına engel olan ya da risk olarak gördükleri isimler hakkında karakter suikastı denemek.

*Gerçeklik algısının bozulması ve toplumsal belirsizlik meydana getirmek için çalışmak.

*Hakikat mücadelesi veren bireylere yönelik organize siber zorbalık kampanyaları düzenlemek.

*Terör propagandası yapmak.

*Terör örgütleri ile eylem ve söylem birliği içerisine girerek korku yaymak.

*Bireyler üzerinde psikolojik baskı oluşturmak.

*Toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek.