Kayıplara Karışan Köfteci Yusuf Yeni Adımla Ortaya Çıktı
Kayıplara Karışan Köfteci Yusuf Yeni Adımla Ortaya Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş listesinde köftelerinde domuz eti kullandığı iddiasıyla gündemi kasıp kavuran Köfteci Yusuf, bir süredir sessizliğe bürünmüştü. 42 ilde 282 şubesi bulunan ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Köfteci Yusuf restoranlarının sahibi Yusuf Akkaş yeni bir adım attı.
Köfteci Yusuf, aldığı son kararla ürünlerindeki güvenilirliği artırmak için aracısız satış uygulamasına başladı. Marka, besicilerden aracı olmadan hayvanları almaya başlayacak. Marka, bu hamlesiyle gıda güvenliğine yönelik bir tedbir getirmiş oldu.
Kaynak: İHA
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Köftelerinde domuz eti kullandığı iddiasıyla bir süre önce gündemin bir numaralı konusu olan Köfteci Yusuf bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve komplo kurulduğunu ileri sürmüştü.
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İddiaların ardından Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğe gömülmüştü. Marka şimdi yeni bir hamlede bulunarak sistem değiştirdi.
Marka, Balıkesir, Ankara, Kırşehir, Aydın, Gaziantep, Malatya ve Bursa’daki besicilerden ve çiftçilerden doğrudan alım yapacak. Böyle aracı komisyon fiyatı ortadan kalkmış olacak, ürünler daha uygun fiyattan satılacak.
Köfteci Yusuf’un bu hamlesi ‘iddiaları ve tartışmaları ortadan kaldırmak’ olarak yorumlandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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