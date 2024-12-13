Kayıplara Karışan Köfteci Yusuf Yeni Adımla Ortaya Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş listesinde köftelerinde domuz eti kullandığı iddiasıyla gündemi kasıp kavuran Köfteci Yusuf, bir süredir sessizliğe bürünmüştü. 42 ilde 282 şubesi bulunan ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Köfteci Yusuf restoranlarının sahibi Yusuf Akkaş yeni bir adım attı.

Köfteci Yusuf, aldığı son kararla ürünlerindeki güvenilirliği artırmak için aracısız satış uygulamasına başladı. Marka, besicilerden aracı olmadan hayvanları almaya başlayacak. Marka, bu hamlesiyle gıda güvenliğine yönelik bir tedbir getirmiş oldu.

Kaynak: İHA