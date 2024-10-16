Çok Konuşulacak İddia: Köfteci Yusuf Krizi Nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Görevden Alınabilir

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabinenin değişeceğine dair sinyalleri vermişti. Ekonomim’de yer alan kulislere göre Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da değiştirilecek bakanlar arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise Köfteci Kriz olayı.