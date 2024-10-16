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Çok Konuşulacak İddia: Köfteci Yusuf Krizi Nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Görevden Alınabilir

Çok Konuşulacak İddia: Köfteci Yusuf Krizi Nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Görevden Alınabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
16.10.2024 - 11:10

Günlerdir konuşulan Köfteci Yusuf krizi adeta boyut değiştirdi. Ekonomim’de yer alan habere göre AKP içerisinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya “Türk markası üzerinden tartışma oluşturduğu” gerekçesiyle tepki büyük. Bu durumun da Yumaklı’yı koltuğundan edeceği iddia edildi. 

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Köfteci Yusuf krizi büyüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine ürünlerinde domuz eti bulunduğu gerekçesiyle giren ünlü restoran zincirinin sahibi Yusuf Akkaş, iddiaları yalanlamıştı.

Köfteci Yusuf krizi büyüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine ürünlerinde domuz eti bulunduğu gerekçesiyle giren ünlü restoran zincirinin sahibi Yusuf Akkaş, iddiaları yalanlamıştı.

Türk markası olan Köfteci Yusuf'a komplo kurulduğunu düşünen vatandaşlar tepkilerini restorana giderek göstermişti.

Türk markası olan Köfteci Yusuf'a komplo kurulduğunu düşünen vatandaşlar tepkilerini restorana giderek göstermişti.

Ekonomim'de yer alan habere göre AKP içinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya tepkiler büyük. Tepkilerin nedeni ise 'Türk markasının hedef gösterilmesi.'

Ekonomim'de yer alan habere göre AKP içinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya tepkiler büyük. Tepkilerin nedeni ise 'Türk markasının hedef gösterilmesi.'

Kaynak

"Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı görevden alınabilir."

"Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı görevden alınabilir."

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabinenin değişeceğine dair sinyalleri vermişti. Ekonomim’de yer alan kulislere göre Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da değiştirilecek bakanlar arasında yer alıyor. Bunun nedeni ise Köfteci Kriz olayı.

İddialara göre AKP içinde tepki gören Yumaklı, değeri en az 2 milyar dolar olan ve 12 bin kişiye istihdam sağlayan Köfteci Yusuf’a yönelik tartışma oluşturduğu düşünülüyor. Bu durumun Yumaklı’yı koltuğundan edebileceğine dair yorumlar yapıldı.

İddialara göre AKP içinde tepki gören Yumaklı, değeri en az 2 milyar dolar olan ve 12 bin kişiye istihdam sağlayan Köfteci Yusuf’a yönelik tartışma oluşturduğu düşünülüyor. Bu durumun Yumaklı’yı koltuğundan edebileceğine dair yorumlar yapıldı.

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