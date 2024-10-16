Çok Konuşulacak İddia: Köfteci Yusuf Krizi Nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Görevden Alınabilir
Çok Konuşulacak İddia: Köfteci Yusuf Krizi Nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Görevden Alınabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köfteci Yusuf krizi büyüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine ürünlerinde domuz eti bulunduğu gerekçesiyle giren ünlü restoran zincirinin sahibi Yusuf Akkaş, iddiaları yalanlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk markası olan Köfteci Yusuf'a komplo kurulduğunu düşünen vatandaşlar tepkilerini restorana giderek göstermişti.
Ekonomim'de yer alan habere göre AKP içinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya tepkiler büyük. Tepkilerin nedeni ise 'Türk markasının hedef gösterilmesi.'
"Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı görevden alınabilir."
İddialara göre AKP içinde tepki gören Yumaklı, değeri en az 2 milyar dolar olan ve 12 bin kişiye istihdam sağlayan Köfteci Yusuf’a yönelik tartışma oluşturduğu düşünülüyor. Bu durumun Yumaklı’yı koltuğundan edebileceğine dair yorumlar yapıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın