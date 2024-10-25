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Sessizliğe Gömülen Köfteci Yusuf'tan Çok Konuşulacak Hamle: Futbol Kulübüne Sponsor Oldu

Sessizliğe Gömülen Köfteci Yusuf'tan Çok Konuşulacak Hamle: Futbol Kulübüne Sponsor Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.10.2024 - 18:26

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine köftesinde domuz eti bulunduğu gerekçesiyle giren Köfteci Yusuf, ülkede adeta krize neden olmuştu. Sessizliğe gömülen Köfteci Yusuf'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Köfteci Yusuf, Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor oldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaların ismini tek tek açıklıyor. Birçok firma sağlığımızla oynarken listede en çok dikkat çeken ve ülkede adeta kriz çıkaran Köfteci Yusuf olmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaların ismini tek tek açıklıyor. Birçok firma sağlığımızla oynarken listede en çok dikkat çeken ve ülkede adeta kriz çıkaran Köfteci Yusuf olmuştu.

Köfteci Yusuf, Türkiye’nin dört bir yanında zincir restoranları ve uygun fiyatlı ürünleriyle tanınıyordu. Ancak Bakanlığın listesine göre Köfteci Yusuf’un köftelerinde domuz eti tespit edilmişti.

Köfteci Yusuf, Türkiye’nin dört bir yanında zincir restoranları ve uygun fiyatlı ürünleriyle tanınıyordu. Ancak Bakanlığın listesine göre Köfteci Yusuf’un köftelerinde domuz eti tespit edilmişti.

Günlerdir konuşulan bu hadise ünlü restoranların sahibi Yusuf Akkaş tarafından yalanlanmış ve komplo kurulduğunu iddia etmişti.

Günlerdir konuşulan bu hadise ünlü restoranların sahibi Yusuf Akkaş tarafından yalanlanmış ve komplo kurulduğunu iddia etmişti.

Ülkenin bir numaralı gündemi olan Köfteci Yusuf, krizin ardından sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizlik çok konuşulacak bir hamleyle bozuldu.

Ülkenin bir numaralı gündemi olan Köfteci Yusuf, krizin ardından sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizlik çok konuşulacak bir hamleyle bozuldu.

Köfteci Yusuf'un TFF 2.Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor olduğu ortaya çıktı.

Köfteci Yusuf'un TFF 2.Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor olduğu ortaya çıktı.
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Sponsorluk kulübün resmi X hesabından yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Anlaşma kapsamında formalarda Köfteci Yusuf logosu yer alacak.

Sponsorluk kulübün resmi X hesabından yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Anlaşma kapsamında formalarda Köfteci Yusuf logosu yer alacak.
twitter.com

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Karaman Futbol Kulübümüz, Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı.

Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak.

Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz.'

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