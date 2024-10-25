Sessizliğe Gömülen Köfteci Yusuf'tan Çok Konuşulacak Hamle: Futbol Kulübüne Sponsor Oldu
Sessizliğe Gömülen Köfteci Yusuf'tan Çok Konuşulacak Hamle: Futbol Kulübüne Sponsor Oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine köftesinde domuz eti bulunduğu gerekçesiyle giren Köfteci Yusuf, ülkede adeta krize neden olmuştu. Sessizliğe gömülen Köfteci Yusuf'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Köfteci Yusuf, Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor oldu.
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaların ismini tek tek açıklıyor. Birçok firma sağlığımızla oynarken listede en çok dikkat çeken ve ülkede adeta kriz çıkaran Köfteci Yusuf olmuştu.
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Köfteci Yusuf, Türkiye’nin dört bir yanında zincir restoranları ve uygun fiyatlı ürünleriyle tanınıyordu. Ancak Bakanlığın listesine göre Köfteci Yusuf’un köftelerinde domuz eti tespit edilmişti.
Günlerdir konuşulan bu hadise ünlü restoranların sahibi Yusuf Akkaş tarafından yalanlanmış ve komplo kurulduğunu iddia etmişti.
Ülkenin bir numaralı gündemi olan Köfteci Yusuf, krizin ardından sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizlik çok konuşulacak bir hamleyle bozuldu.
Köfteci Yusuf'un TFF 2.Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor olduğu ortaya çıktı.
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Sponsorluk kulübün resmi X hesabından yapılan bir paylaşımla duyuruldu. Anlaşma kapsamında formalarda Köfteci Yusuf logosu yer alacak.
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