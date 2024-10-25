Sessizliğe Gömülen Köfteci Yusuf'tan Çok Konuşulacak Hamle: Futbol Kulübüne Sponsor Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine köftesinde domuz eti bulunduğu gerekçesiyle giren Köfteci Yusuf, ülkede adeta krize neden olmuştu. Sessizliğe gömülen Köfteci Yusuf'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Köfteci Yusuf, Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor oldu.