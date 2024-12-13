13 Aralık Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Aralık Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Aralık Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Norveç'in çiftliklerinde yetiştirilen ve Türkiye dahil birçok ülkeye ihraç edilen Somon balıkları, balık biti ve enfeksiyon hastalıklarına maruz kaldı. Bu durum, 100 milyon balığın hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüketicileri koruma kuruluşları, bu balıkları tüketen ülkeleri durum hakkında bilgilendirerek uyardı. Somon bitinin (Lacshlaeuse), balığın derisi ve kanıyla beslendiği, balıklar arasında enfeksiyona neden olduğu açıklandı.
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasıyla birlikte yeni bir dönemin hazırlığı da sürüyor. Devrik lider Beşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova'ya sığındı. Esad'ın kaçana kadar yaşadığı lüks ve ihtişamlı ev ise muhaliflerin kontrolünde. Eve kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen muhalifler, Esad'ın bir zamanlar yaşadığı evden devrik liderin daha önce görülmemiş özel fotoğraflarını paylaştı. Geçen günlerde mutfakta iç çamaşırıyla fotoğraflanan bir Esad karşımıza çıkarken, son paylaşılan fotoğraflarda havuz altında eğlenen bir devrik lider görülüyor.
Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda hayvanları öldürdüğü iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu Cübbeli Ahmet Hoca hakkında yeni bir iddiada daha bulundu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Seren Serengil, Cübbeli’nin korumasının kendisinin üzerine araba sürerek onu öldürmeye çalıştığını iddia etti.
Manisa’da Emirhan Ü. (18), taksisine bindiği Hakan Paktan’a (49) bıçakla saldırıp, gasbetmek istedi. Bir süre Emirhan Ü. ile boğuşan Paktan emniyet kemerini çözerek taksiden inerken, şüpheli ise kaçtı. O anlar araç kamerasına yansırken, olay sonrası yakalanan Emirhan Ü. ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak sosyal medyada oluşan tepkilerden sonra 18 yaşındaki saldırgan yeniden gözaltına alındı. İşte detaylar...
Süper Lig'de 16. hafta maçında Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık üstünlükle sahadan ayrıldı. Eyüpspor'da ise hem üç puanın üzüntüsü hem de Berke Özer şoku yaşanıyor. Genç kaleci sakatlanarak maça devam edemedi. Berke Özer'in durumu ise yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.
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Uzmanların 8 saat uykunun her zaman önemine dikkat çekiyor ve daha sağlıklı olduğuna işaret ediyor. 6 saat ve daha az uyumanın vücuda verdiği zararı hiç düşündünüz mü? İngiliz bir yatak markası 6 saat ve daha az uyumanın vücuda verdiği zararı gösteren bir görsel yarattı. Az uyuyanların 20 yıl sonra nasıl görüneceğini gösteren görsel ‘Gollum’a benzetildi.
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, sosyal medya hesabına gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik konulu soruları cevaplayan Ezmeci, bu defa bir kadın takipçisinin şaşırtan sorusunu paylaştı. Kocasının kendi kıyafetlerini giydiğini belirten kadın ne yapacağını bilemezken çareyi Esra Ezmeci'ye sormakta buldu. İşte o anlar...
Yaş küçültme futbol dünyasının pek de yabancı olmadığı konuların başında geliyor. Ülkemizde 1 Ocak doğumlu futbolcular için düşünülen yaş küçültme algısının bir benzerini yurt dışında da görüyoruz. Bu olayın muhataplarından biri bu kez tüm dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Youssoufa Moukoko hayatına dair bildiği her şeyin yanlış olduğunu öğrendi. Açıklayan kişi ise babası olarak bildiği kişi oldu.
Evlendikten sonra oryantali bırakan Asena, bir dönem dansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyordu. Ünlü isim, daha sonrasında şarkı çıkararak müzik sektörüne de adım atmıştı. Bir süredir sessizliğe bürünen Asena, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte ettiği dansla gündeme gelmişti. Kendisi bugün 'Aramızda Kalmasın' muhabirlerince görüntülendi. Eşinin pahalı hediyesi dikkat çekince Asena onu övmelere doyamadı.
Edebiyat, insanların kendilerini ifade etmeleri için vazgeçilmez bir araç. Fakat söz konusu insan olunca işin içine kaos, entrika, magazin karışmazsa olmaz. Edebiyat dünyası da uzaktan oldukça sakin görünse de içerisinde birbirinden farklı olayları barındırıyor aslında. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımın ardından kullanıcılar, bildikleri magazin olaylarını anlatmaya başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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