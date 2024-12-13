Dansıyla Dillere Düşmüştü: Asena Kendisine 40 Milyonluk Hediye Alan Kocasının Merhametini Övmelere Doyamadı

Evlendikten sonra oryantali bırakan Asena, bir dönem dansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyordu. Ünlü isim, daha sonrasında şarkı çıkararak müzik sektörüne de adım atmıştı. Bir süredir sessizliğe bürünen Asena, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte ettiği dansla gündeme gelmişti. Kendisi bugün 'Aramızda Kalmasın' muhabirlerince görüntülendi. Eşinin pahalı hediyesi dikkat çekince Asena onu övmelere doyamadı.