Dansıyla Dillere Düşmüştü: Asena Kendisine 40 Milyonluk Hediye Alan Kocasının Merhametini Övmelere Doyamadı
Dansıyla Dillere Düşmüştü: Asena Kendisine 40 Milyonluk Hediye Alan Kocasının Merhametini Övmelere Doyamadı
Evlendikten sonra oryantali bırakan Asena, bir dönem dansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyordu. Ünlü isim, daha sonrasında şarkı çıkararak müzik sektörüne de adım atmıştı. Bir süredir sessizliğe bürünen Asena, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte ettiği dansla gündeme gelmişti. Kendisi bugün 'Aramızda Kalmasın' muhabirlerince görüntülendi. Eşinin pahalı hediyesi dikkat çekince Asena onu övmelere doyamadı.
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'İbo Show'daki oryantal şovlarıyla tanıdığımız Asena, kıvrak dansıyla bir dönem sahneleri kasıp kavuruyordu biliyorsunuz.
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Kendisi 2017 yılında Hasan Demirci ile hayatını birleştirmiş ardından danstan uzaklaşıp şansını farklı sektörlerde denemişti.
Kocasıyla Almanya'da yaşamını sürdürme kararı alan Asena geçtiğimiz günlerde uzun bir sürenin ardından ilk defa dans ederken görüntülenmiş ve sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüştü.
Asena, bugün 'Aramızda Kalmasın' muhabirlerince görüntülendi. Ünlü isimin 40 milyonluk lüks arabası dikkat çekti. Asena arabanın kocasının hediyesi olduğunu söyleyerek, ''Eşim çok merhametlidir. Allah'ıma bin şükürler olsun, böyle bir kocam var.'' dedi.
Kocasının hem cebinin hem de gönlünün bol olduğunu söyleyen Asena'nın röportajının tamamı için👇
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