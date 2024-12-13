Ünlü Aktör Jude Law, 51 Yaşında Hollywood Bulvarı'nda Yıldız Sahibi Oldu!

Hollywood dünyasında güzel aktrisler ve karizmatik aktörleri sık sık görüyoruz. Fakat kimi oyuncular öyle farklı bir auraya sahip oluyor ki daha bir başka dikkatimizi çekiyorlar. Yakışıklı aktör Jude Law da bu isimlerden birisi. Sherlock Holmes, Düzen ve Kapımdaki Düşman gibi birçok projede rol alan oyuncunun adı 'Walk of Fame'e yazıldı. 51 yaşındaki Law, Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi oldu. O anların videosu ise sosyal medyada gündem oldu.