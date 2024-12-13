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Ünlü Aktör Jude Law, 51 Yaşında Hollywood Bulvarı'nda Yıldız Sahibi Oldu!

Ünlü Aktör Jude Law, 51 Yaşında Hollywood Bulvarı'nda Yıldız Sahibi Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 18:59

Hollywood dünyasında güzel aktrisler ve karizmatik aktörleri sık sık görüyoruz. Fakat kimi oyuncular öyle farklı bir auraya sahip oluyor ki daha bir başka dikkatimizi çekiyorlar. Yakışıklı aktör Jude Law da bu isimlerden birisi. Sherlock Holmes, Düzen ve Kapımdaki Düşman gibi birçok projede rol alan oyuncunun adı 'Walk of Fame'e yazıldı. 51 yaşındaki Law, Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi oldu. O anların videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

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Hollywood'un en karizmatik yüzlerinden biri olan Jude Law, 'Ajan', 'Anna Karanina' ve 'Closer' gibi birçok başarılı filmde rol aldı.

Hollywood'un en karizmatik yüzlerinden biri olan Jude Law, 'Ajan', 'Anna Karanina' ve 'Closer' gibi birçok başarılı filmde rol aldı.

12 yaşında oyunculuğa başlayan Jude Law, ilk oyunculuk deneyimini 'Ragged Child' filmiyle yaşadı belki biliyorsunuzdur. 

Canlandıracağı karakterler için kendi görüntüsünde oynamalar yapmaktan ve fiziksel değişimler yaşamaktan asla çekinmeyen başarılı aktör, en son 'Firebrand' filmi için Britanya Kralı VIII. Henry'ye dönüşmüş ve bu değişimiyle bizleri kendine iyice hayran bırakmıştı.

Canlandıracağı karakterler için kendi görüntüsünde oynamalar yapmaktan ve fiziksel değişimler yaşamaktan asla çekinmeyen başarılı aktör, en son 'Firebrand' filmi için Britanya Kralı VIII. Henry'ye dönüşmüş ve bu değişimiyle bizleri kendine iyice hayran bırakmıştı.

Detaylar👇

Jude Law, 12 Aralık günü dünyanın en ünlü kaldırımı olarak bilinen 'Walk of Fame' de onurlandırıldı. Law, Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi oldu. O anlar, sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutuldu.👇

Jude Law, 12 Aralık günü dünyanın en ünlü kaldırımı olarak bilinen 'Walk of Fame' de onurlandırıldı. Law, Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi oldu. O anlar, sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutuldu.👇

Jude Law'ın Hollywood Bulvarı'nda yıldızıyla verdiği pozlar bu şekilde kaydedildi👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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