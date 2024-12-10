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Aşka Olan İnancımız Yeniden Yeşerdi: Rojda Demirer, Sevgilisi Ulaş Kıyak ile Tanışma Hikayesini Anlattı

Aşka Olan İnancımız Yeniden Yeşerdi: Rojda Demirer, Sevgilisi Ulaş Kıyak ile Tanışma Hikayesini Anlattı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 15:43

Birçok farklı televizyon dizisinde rol alan Rojda Demirer, güzelliğiyle dikkat çeken ünlülerimizden. Sessiz, sakin bir yaşam süren oyuncunun özel hayatı epey merak ediliyordu. Uzun süredir Ulaş Kıyak ile birlikte olan Rojda Demirer, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' isimli programa içini açan güzel oyuncu, Kıyak ile birbirlerine nasıl ilk görüşte aşık olduklarını anlattı.

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2008 yılında televizyon ekranlarında severek izlediğimiz 'Melekler Korusun' isimli dizide rol almasının ardından yıldızı parlayan güzel oyuncu Rojda Demirer'i illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi en son 'Çakallarla Dans' serisinin yedinci filminde rol almıştı.

2008 yılında televizyon ekranlarında severek izlediğimiz 'Melekler Korusun' isimli dizide rol almasının ardından yıldızı parlayan güzel oyuncu Rojda Demirer'i illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi en son 'Çakallarla Dans' serisinin yedinci filminde rol almıştı.

Başarılı oyuncu gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etse de gerek renkli Instagram paylaşımları gerek güçlü aurasıyla sevenleri tarafından hep merakla takip edildi.

Başarılı oyuncu gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etse de gerek renkli Instagram paylaşımları gerek güçlü aurasıyla sevenleri tarafından hep merakla takip edildi.

Demirer'in hayranlarının belki de en merak ettiği şeylerden birisi de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ulaş Kıyak ile nasıl tanıştığıydı.

Demirer'in hayranlarının belki de en merak ettiği şeylerden birisi de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ulaş Kıyak ile nasıl tanıştığıydı.

'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına katılan Rojda Demirer, kendi hakkında merak edilenleri oldukça samimi bir şekilde cevaplandırdı. Sevgilisi Ulaş Kıyak ile tanışma hikayelerini de bu programda anlatan Demirer, sevgilisiyle trafik ışıklarında birbirlerini ilk görüşte beğendiklerini dile getirdi.

'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına katılan Rojda Demirer, kendi hakkında merak edilenleri oldukça samimi bir şekilde cevaplandırdı. Sevgilisi Ulaş Kıyak ile tanışma hikayelerini de bu programda anlatan Demirer, sevgilisiyle trafik ışıklarında birbirlerini ilk görüşte beğendiklerini dile getirdi.

Hatta Rojda Demirer, Ulaş Bey'i ilk gördüğü gün Twitter'dan 'yanımdaki kimdi?' diye aramayı bile düşünmüş. Bunun ilk görüşte aşk olduğunu ifade eden güzel oyuncu, bu olayın üzerinden dört beş ay geçtikten sonra Kıyak'ın onu sosyal medya üzerinden bulduğunu söyledi.

Hatta Rojda Demirer, Ulaş Bey'i ilk gördüğü gün Twitter'dan 'yanımdaki kimdi?' diye aramayı bile düşünmüş. Bunun ilk görüşte aşk olduğunu ifade eden güzel oyuncu, bu olayın üzerinden dört beş ay geçtikten sonra Kıyak'ın onu sosyal medya üzerinden bulduğunu söyledi.
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Rojda Demirer'in ilk yan yana duruşta aşk hikayesini izlemek isteyenler için👇

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