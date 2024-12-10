Aşka Olan İnancımız Yeniden Yeşerdi: Rojda Demirer, Sevgilisi Ulaş Kıyak ile Tanışma Hikayesini Anlattı

Birçok farklı televizyon dizisinde rol alan Rojda Demirer, güzelliğiyle dikkat çeken ünlülerimizden. Sessiz, sakin bir yaşam süren oyuncunun özel hayatı epey merak ediliyordu. Uzun süredir Ulaş Kıyak ile birlikte olan Rojda Demirer, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' isimli programa içini açan güzel oyuncu, Kıyak ile birbirlerine nasıl ilk görüşte aşık olduklarını anlattı.