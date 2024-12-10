Neşemiz Yerine Gelsin: 'İrem Derici Ünlü Olmasaydı Ne Olurdu?' Sorusuna Gelen Birbirinden Renkli Tweetler

Yazın renkli hit şarkıları, kışın depresyon hırkası tadındaki hüzünlü şarkılarıyla pop müziğinin sevilen seslerinden biri olmayı başaran İrem Derici'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi sosyal medyada da epey tanınan bir isim. Hatta öyle ki Derici, Twitter (X)'ı epey aktif kullanan ve buradaki söylemleriyle de sık sık magazin gündemine bomba gibi düşen bir ünlümüz. Biz onu her haliyle kabul ettik fakat bir şeyi bilemedik: İrem Derici ünlü olmasaydı, mesleği ne olurdu? Haydi gelin bakalım, Derici deyince kullanıcıların aklına hangi meslek grubu geliyormuş!