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Neşemiz Yerine Gelsin: 'İrem Derici Ünlü Olmasaydı Ne Olurdu?' Sorusuna Gelen Birbirinden Renkli Tweetler

Neşemiz Yerine Gelsin: 'İrem Derici Ünlü Olmasaydı Ne Olurdu?' Sorusuna Gelen Birbirinden Renkli Tweetler

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 14:16

Yazın renkli hit şarkıları, kışın depresyon hırkası tadındaki hüzünlü şarkılarıyla pop müziğinin sevilen seslerinden biri olmayı başaran İrem Derici'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi sosyal medyada da epey tanınan bir isim. Hatta öyle ki Derici, Twitter (X)'ı epey aktif kullanan ve buradaki söylemleriyle de sık sık magazin gündemine bomba gibi düşen bir ünlümüz. Biz onu her haliyle kabul ettik fakat bir şeyi bilemedik: İrem Derici ünlü olmasaydı, mesleği ne olurdu? Haydi gelin bakalım, Derici deyince kullanıcıların aklına hangi meslek grubu geliyormuş!

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Şarkılarını birçoğumuzun ezbere bildiği İrem Derici, yalnızca şarkılarıyla değil açık sözlülük dolu söylem ve açıklamalarıyla da gündeme gelen bir isim. Hal böyle olunca ünlü şarkıcının sosyal medyanın diline dolanması da kaçınılmaz oluyor.

Şarkılarını birçoğumuzun ezbere bildiği İrem Derici, yalnızca şarkılarıyla değil açık sözlülük dolu söylem ve açıklamalarıyla da gündeme gelen bir isim. Hal böyle olunca ünlü şarkıcının sosyal medyanın diline dolanması da kaçınılmaz oluyor.

Derici'nin 'ünlü olmasa ne olacağı' sorusu Twitter'da daha önce de gündeme gelmişti.

Derici'nin 'ünlü olmasa ne olacağı' sorusu Twitter'da daha önce de gündeme gelmişti.

Haberin detaylarına bu yazımızda yer vermiştik👇

Şimdilerde ise yeniden gündem olan bu soruya bu sefer birbirinden daha da yaratıcı cevaplar geldi. Her şey @bisuss100 isimli kullanıcının bu tweet'i atmasıyla başladı👇

Şimdilerde ise yeniden gündem olan bu soruya bu sefer birbirinden daha da yaratıcı cevaplar geldi. Her şey @bisuss100 isimli kullanıcının bu tweet'i atmasıyla başladı👇
twitter.com

Ne yalan söyleyelim, gözümüzde canlanmadı değil diyeceğimiz birçok alıntılamayla bu seri devam etti👇

Ne yalan söyleyelim, gözümüzde canlanmadı değil diyeceğimiz birçok alıntılamayla bu seri devam etti👇
twitter.com

Yakın arkadaş zorbalığı diye bir şey vardır, bu da kanıtıdır diyeceğimiz bir örneği İrem Derici'nin arkadaşı Toşko bu tweet serisinde verdi👇

Yakın arkadaş zorbalığı diye bir şey vardır, bu da kanıtıdır diyeceğimiz bir örneği İrem Derici'nin arkadaşı Toşko bu tweet serisinde verdi👇
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Bu tweet serisine İrem Derici'den de bizleri güldürecek bir yanıt gelir mi sizce, ne dersiniz?

Bu tweet serisine İrem Derici'den de bizleri güldürecek bir yanıt gelir mi sizce, ne dersiniz?

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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