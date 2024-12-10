Skandallara Doymuyorlar: Cinsel İstismarla Suçlanan Jay-Z ve Eşi Beyonce'den Film Galasında Mutlu Aile Pozu
Skandallara Doymuyorlar: Cinsel İstismarla Suçlanan Jay-Z ve Eşi Beyonce'den Film Galasında Mutlu Aile Pozu
Skandallarla dolu Hollywood dünyasının en çarpıcı olaylarından biri olan 'Puff Diddy' dava süreciyle ve suçlamalara maruz bıraktığı dünyaca ünlü isimlerle geride bıraktığımız aylarda epey konuşulmuştu. Diddy lakaplı rapçi ekim ayında tutuklanmıştı. Şimdilerde ise bu dava yeniden gündeme geldi. Beyonce ile evli olan ünlü rapçi Jay-Z 13 yaşında bir kıza tecavüz etmekle suçlandı. Jay-Z ve Beyonce'nin suçlamaların üzerine hiçbir şey olmamış gibi kızlarının filminin galasında mutlu mesut boy göstermeleri oldukça tepki çekti.
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Beyonce ve Jay-Z ikilisi, 1999 senesinde tanışmış ardından 2008'de evlenmişti. Uyumlu ikili, 'Crazy in Love' şarkısıyla epey ses getirmişti.
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İkilinin birlikteliklerinden bir de kızları var. Beyonce, Blue Ivy Carter'ı 7 Ocak 2012'de kucağına almıştı.
Ünlü çiftin adı son dönemlerde patlak veren Sean Diddy Combs davasına karıştı. Ekim ayında Combs tutuklansa da ortaya atılan cinsel istismar suçlarının önü arkası kesilmedi. Geçtiğimiz günlerde günümüzde 37 yaşında olan bir davacı, Jay-Z ve Combs'un kendisine 13 yaşındayken tecavüz ettiğini ve Beyonce'nin de onları izlediğini iddia etti.
Davacı, ''Partide birçok ünlü vardı. Esrar ve kokain kullanıyorlardı. Meyve suyu diye verilen içeceği içtiğimde başım dönünce uzandım. Sonra bana Jay-Z ve Diddy tecavüz etti, B de izledi. Diddy ayrıca beni duvara fırlattı. Partideki kişiler saldırıyı durdurmak için hiçbir şey yapmadı. '' sözleriyle yaşananları aktardı.
Tüm bu kan donduran iddiaların ardından Jay-Z ve Beyonce, kızlarının seslendirme yaptığı 'Mufasa: Aslan Kral' filminin galasında boy gösterdiler. Hiçbir şey olmamış gibi yüzlerinden gülümsemeyi hiç eksik etmeyen ikilinin fazla mutlu halleri dikkat çekti👇
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