Skandallara Doymuyorlar: Cinsel İstismarla Suçlanan Jay-Z ve Eşi Beyonce'den Film Galasında Mutlu Aile Pozu

Skandallarla dolu Hollywood dünyasının en çarpıcı olaylarından biri olan 'Puff Diddy' dava süreciyle ve suçlamalara maruz bıraktığı dünyaca ünlü isimlerle geride bıraktığımız aylarda epey konuşulmuştu. Diddy lakaplı rapçi ekim ayında tutuklanmıştı. Şimdilerde ise bu dava yeniden gündeme geldi. Beyonce ile evli olan ünlü rapçi Jay-Z 13 yaşında bir kıza tecavüz etmekle suçlandı. Jay-Z ve Beyonce'nin suçlamaların üzerine hiçbir şey olmamış gibi kızlarının filminin galasında mutlu mesut boy göstermeleri oldukça tepki çekti.