Bir Döndü Pir Döndü: Padyumlara Yeniden Merhaba Diyen Bella Hadid Oyunculuğa da İlk Adımını Attı!
Bir Döndü Pir Döndü: Padyumlara Yeniden Merhaba Diyen Bella Hadid Oyunculuğa da İlk Adımını Attı!
Dünyaca ünlü markaların modelliğini yapan ve Victoria's Secret gibi prestijli şovlarda boy gösteren Bella Hadid, bir süre önce modelliği bıraktığını açıklamıştı. Sevgilisi Adan Banuelos ile karavan hayatı sürme kararı alan Hadid, bir süre gözlerden uzak doğayla iç içe bir hayat sürüyordu. Ani bir kararla modelliğe geri dönen Bella Hadid, sürpriziyle takipçilerini sevindirdi. Dünyaca ünlü isim oyunculuğuna ilk adımını bir dizide yer alarak attı.
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The Weekend ile ayrılığının ardından üzüntülü bir süreç atlatan Bella Hadid, son dönemlerde yeni sevgilisi Adan Banuelos ile yaşadığı büyük aşk ile konuşulmaya başlamıştı. İkili bir süredir gözlerden uzak bir karavan hayatı yaşıyordu.
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Erkek arkadaşıyla karavan hayatı inzivasına çekilmeden önce Victoria's Secret gibi önemli şovlarda boy gösteren model, dünyaca ünlü markalarla iş birliği yapıyor ve başarılarıyla adından söz ettiriyordu.
Aynı zamanda Lyme hastalığıyla da mücadele eden Hadid, zor günlerden geçiyordu. Kariyerinin en parlak döneminde ara vermek durumunda kalan ünlü model zor zamanlarını artık geride bıraktı ve modelliğe geri döndü.
Bunun üzerine sevenlerine bir de sürpriz yaparak oyunculuğa ilk adımını atan Bella Hadid, bir döndü pir döndü adeta! Yellowstone adlı dizinin 5. sezonuna Travis Wheatley karakterinin kız arkadaşı 'Sadie' olarak konuk oldu. 👇
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