Bir Döndü Pir Döndü: Padyumlara Yeniden Merhaba Diyen Bella Hadid Oyunculuğa da İlk Adımını Attı!

Dünyaca ünlü markaların modelliğini yapan ve Victoria's Secret gibi prestijli şovlarda boy gösteren Bella Hadid, bir süre önce modelliği bıraktığını açıklamıştı. Sevgilisi Adan Banuelos ile karavan hayatı sürme kararı alan Hadid, bir süre gözlerden uzak doğayla iç içe bir hayat sürüyordu. Ani bir kararla modelliğe geri dönen Bella Hadid, sürpriziyle takipçilerini sevindirdi. Dünyaca ünlü isim oyunculuğuna ilk adımını bir dizide yer alarak attı.