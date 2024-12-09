Dünyaca Ünlü Starın Gece Stili Dikkat Çekti, Rihanna Kaş Yapayım Derken Yırtık Çoraplarıyla Göz Çıkarttı!

Şarkıcı mı iş insanı mı yoksa oyuncu mu desek bilemediğimiz, bir elinde bin marifet olan dünyaca ünlü star Rihanna bazen rapçi sevgilisi ASAP Rocky ile olan ilişkisiyle bazen de epey dikkat çeken, farklı giyim tarzıyla magazin gündemine bir bomba gibi çarpıcı bir şekilde düşmeyi başarıyor. Geçtiğimiz akşam sevgilisiyle bir yemek çıkışında görüntülenen Rihanna'nın siyahlar içerisindeki tüllü stili epey dikkat çekti. Ünlü ismin kombinini yırtık külotlu çoraplarıyla tamamlaması 'buna gerek var mıydı gerçekten?' dedirtti.