Dünyaca Ünlü Starın Gece Stili Dikkat Çekti, Rihanna Kaş Yapayım Derken Yırtık Çoraplarıyla Göz Çıkarttı!
Dünyaca Ünlü Starın Gece Stili Dikkat Çekti, Rihanna Kaş Yapayım Derken Yırtık Çoraplarıyla Göz Çıkarttı!
Şarkıcı mı iş insanı mı yoksa oyuncu mu desek bilemediğimiz, bir elinde bin marifet olan dünyaca ünlü star Rihanna bazen rapçi sevgilisi ASAP Rocky ile olan ilişkisiyle bazen de epey dikkat çeken, farklı giyim tarzıyla magazin gündemine bir bomba gibi çarpıcı bir şekilde düşmeyi başarıyor. Geçtiğimiz akşam sevgilisiyle bir yemek çıkışında görüntülenen Rihanna'nın siyahlar içerisindeki tüllü stili epey dikkat çekti. Ünlü ismin kombinini yırtık külotlu çoraplarıyla tamamlaması 'buna gerek var mıydı gerçekten?' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendi markasını kurmasının ardından iş insanlığına da bürünen Rihanna, şarkılarıyla global müzik listelerinde tozu dumana katan isimlerden de birisi aynı zamanda. Kendisi ilk çıkış şarkısı olan 'Pon de Play' ile 2005 yılında tanınırlığını elde etmeye başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü star, 2021 yılında rapçi sevgilisi ASAP Rocky ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili ilk çocuklarını 2022 yılında kucaklarına almıştı belki biliyorsunuzdur. 'Çocuk da yaparım kariyer de' cümlesinin vücut bulmuş hali olan ünlü isimin kariyerindeki başarıları anne olmasının ardından düşüşe geçmeyip daha da ivme kazanmıştı.
Tüm bunların yanı sıra Rihanna'yı sık sık tercih ettiği kıyafetlerle de magazin gündeminde görüyoruz. Yıllardır stilinde kendine has bir üslup kullanan şarkıcı, epey dikkat çeken iddialı elbiseleri üzerinde taşımayı tercih ediyor. Ne yalan söyleyelim, anlamsız parçaları bile kendine bir şekilde yakıştırmayı başarıyor kendisi.
Geçtiğimiz akşam sevgilisiyle Miami'deki bir restorandan çıkarken görüntülenen Rihanna bu sefer gözlerimizi kanatan bir kombinle objektiflere yakalandı. Dünyaca ünlü isim, tüllerle kaplı elbisesinin tamamlayıcısı olarak yırtık siyah çoraplar tercih etti. Rihanna bu tercihiyle 'bu sefer olmamış!' dedirtti.👇
Rihanna'nın bu tercihini sizler nasıl buldunuz? Haydi, yorumlara!👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın