Babalıkta İlk Yılını Doldurdu: Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer Çifti Oğullarının İlk Yaş Gününü Kutladı

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özellikle 'Yargı' dizisindeki performansı ve Pınar Deniz ile olan uyumlu partnerciliğiyle bu yıl epey konuşulan isimlerden birisi olmayı başardı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl bugün baba olan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer, oğulları Ardıç'ın birinci yaşını sevdikleriyle bir arada, sade bir eğlenceyle kutladı.