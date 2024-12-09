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Babalıkta İlk Yılını Doldurdu: Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer Çifti Oğullarının İlk Yaş Gününü Kutladı

Babalıkta İlk Yılını Doldurdu: Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer Çifti Oğullarının İlk Yaş Gününü Kutladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 21:13

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özellikle 'Yargı' dizisindeki performansı ve Pınar Deniz ile olan uyumlu partnerciliğiyle bu yıl epey konuşulan isimlerden birisi olmayı başardı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl bugün baba olan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer, oğulları Ardıç'ın birinci yaşını sevdikleriyle bir arada, sade bir eğlenceyle kutladı.

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'Aşk 101' dizisindeki başarılı performansının ardından 'Yargı' dizisiyle yıldızı daha da parlayan Kaan Urgancıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

'Aşk 101' dizisindeki başarılı performansının ardından 'Yargı' dizisiyle yıldızı daha da parlayan Kaan Urgancıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yakışıklı oyuncu 19 Haziran 2023 yılında Burcu Denizer ile Atina'da hayatını birleştirmişti. Uzun süredir birliktelikleri olan çiftin biricik oğulları Ardıç da geçtiğimiz yıl bugün dünyaya "merhaba" dedi.

Yakışıklı oyuncu 19 Haziran 2023 yılında Burcu Denizer ile Atina'da hayatını birleştirmişti. Uzun süredir birliktelikleri olan çiftin biricik oğulları Ardıç da geçtiğimiz yıl bugün dünyaya "merhaba" dedi.

Son dönemlerde baba olmanın keyfini süren Urgancıoğlu, çekirdek ailesiyle gittiği gezinti ve tatilleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da epey seviyor.

Son dönemlerde baba olmanın keyfini süren Urgancıoğlu, çekirdek ailesiyle gittiği gezinti ve tatilleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da epey seviyor.

Burcu Denizer ise Urgancıoğlu'na kıyasla sosyal medyasını daha aktif kullanıyor ve o da annelik sevinciyle dolup taştığını anladığımız anları paylaşıyor. Kendisi bugün Ardıç'ın birinci yaş gününe özel paylaşımlarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.👇

Burcu Denizer ise Urgancıoğlu'na kıyasla sosyal medyasını daha aktif kullanıyor ve o da annelik sevinciyle dolup taştığını anladığımız anları paylaşıyor. Kendisi bugün Ardıç'ın birinci yaş gününe özel paylaşımlarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.👇

Ardıç'ın minikliği ve ünlü çiftimizin tatlılığı ise kalbimizi eritti🥰

Ardıç'ın minikliği ve ünlü çiftimizin tatlılığı ise kalbimizi eritti🥰

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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