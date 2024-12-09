Ivanka'dan Kate'e: Tuncelili Terzi İbrahim Coşkun Müşterisi Olan Dünyaca Ünlü İsimleri Anlattı!
Ivanka'dan Kate'e: Tuncelili Terzi İbrahim Coşkun Müşterisi Olan Dünyaca Ünlü İsimleri Anlattı!
Kendi alanlarında yaptıkları işlerdeki başarıyla tanınan birçok değerli modacımız olduğunu biliyoruz fakat yaptığı başarılı işlerle İngiliz Kraliyet ailesinin kadınlarına bile kapısını çaldıran bir terzimiz olduğunu bilmiyorduk! Tuncelili terzi İbrahim Coşkun, Londra'da yaşıyor. Kendisi Sussex Düşesi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü kişilerin terziliğini yapıyor.
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Yaklaşık otuz yıldır terzilik yapan İbrahim Coşkun, İstanbul'da terzilik yaparken Londra'dan iş teklifi almış ve kendisinin serüveni böylelikle başlamış.
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Teklifi kabul eden ve Ankara Antlaşması kapsamında 5 yıldan bu yana Londra’da yaşayan Coşkun, ünlülerin terziliğini yapmaya da bu şekilde başlamış!
18 yıl boyunca İstanbul’da değişik firmalarda çalıştığını belirten Coşkun, ’’Bu çalışmalar nedeniyle yeni bir modelhane açtık. Türkiye’deki bütün çalışmaları buraya getirdik...” diyerek devam etti:
“Galler Prensesi Kate ile çalıştık ve başarılı geçti. 5 yıldır Londra’dayım. Yeni projeler ve modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorum.’’
Tuncelili terzi, ''Burada Sussex Düşesi Meghan Markle için tasarım yaptık başarılı bir proje oldu. Michelle Obama ile Ivanka Trump ile çalıştık.'' diye de ekledi.
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