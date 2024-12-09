Ivanka'dan Kate'e: Tuncelili Terzi İbrahim Coşkun Müşterisi Olan Dünyaca Ünlü İsimleri Anlattı!

Kendi alanlarında yaptıkları işlerdeki başarıyla tanınan birçok değerli modacımız olduğunu biliyoruz fakat yaptığı başarılı işlerle İngiliz Kraliyet ailesinin kadınlarına bile kapısını çaldıran bir terzimiz olduğunu bilmiyorduk! Tuncelili terzi İbrahim Coşkun, Londra'da yaşıyor. Kendisi Sussex Düşesi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü kişilerin terziliğini yapıyor.

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