onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ivanka'dan Kate'e: Tuncelili Terzi İbrahim Coşkun Müşterisi Olan Dünyaca Ünlü İsimleri Anlattı!

Ivanka'dan Kate'e: Tuncelili Terzi İbrahim Coşkun Müşterisi Olan Dünyaca Ünlü İsimleri Anlattı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 19:50

Kendi alanlarında yaptıkları işlerdeki başarıyla tanınan birçok değerli modacımız olduğunu biliyoruz fakat yaptığı başarılı işlerle İngiliz Kraliyet ailesinin kadınlarına bile kapısını çaldıran bir terzimiz olduğunu bilmiyorduk! Tuncelili terzi İbrahim Coşkun, Londra'da yaşıyor. Kendisi Sussex Düşesi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü kişilerin terziliğini yapıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yaklaşık otuz yıldır terzilik yapan İbrahim Coşkun, İstanbul'da terzilik yaparken Londra'dan iş teklifi almış ve kendisinin serüveni böylelikle başlamış.

Yaklaşık otuz yıldır terzilik yapan İbrahim Coşkun, İstanbul'da terzilik yaparken Londra'dan iş teklifi almış ve kendisinin serüveni böylelikle başlamış.

Teklifi kabul eden ve Ankara Antlaşması kapsamında 5 yıldan bu yana Londra’da yaşayan Coşkun, ünlülerin terziliğini yapmaya da bu şekilde başlamış!

Teklifi kabul eden ve Ankara Antlaşması kapsamında 5 yıldan bu yana Londra’da yaşayan Coşkun, ünlülerin terziliğini yapmaya da bu şekilde başlamış!

18 yıl boyunca İstanbul’da değişik firmalarda çalıştığını belirten Coşkun, ’’Bu çalışmalar nedeniyle yeni bir modelhane açtık. Türkiye’deki bütün çalışmaları buraya getirdik...” diyerek devam etti:

18 yıl boyunca İstanbul’da değişik firmalarda çalıştığını belirten Coşkun, ’’Bu çalışmalar nedeniyle yeni bir modelhane açtık. Türkiye’deki bütün çalışmaları buraya getirdik...” diyerek devam etti:

“Galler Prensesi Kate ile çalıştık ve başarılı geçti. 5 yıldır Londra’dayım. Yeni projeler ve modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorum.’’

“Galler Prensesi Kate ile çalıştık ve başarılı geçti. 5 yıldır Londra’dayım. Yeni projeler ve modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorum.’’

Tuncelili terzi, ''Burada Sussex Düşesi Meghan Markle için tasarım yaptık başarılı bir proje oldu. Michelle Obama ile Ivanka Trump ile çalıştık.'' diye de ekledi.

Tuncelili terzi, ''Burada Sussex Düşesi Meghan Markle için tasarım yaptık başarılı bir proje oldu. Michelle Obama ile Ivanka Trump ile çalıştık.'' diye de ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın