Simge'ye 'En İyi Kadın Şarkıcı' Ödülünü Veren Sinan Akçıl'dan Çok Konuşulacak Gaf: ''Wanda Nara Çok Üzülecek''

Ünlü şarkıcı Simge, son yıllarda 'Aşkın Olayım' şarkısıyla epey gündeme geldi. Şarkının beraberinde bu şarkıyla özdeşleşen ünlü futbolcu Mauro Icardi ile de hakkında çeşitli aşk dedikoduları çıkan şarkıcı bir süredir aşk hayatıyla da çok konuşuluyordu. Bugün Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünün sahibi olan başarılı isim, hiç beklemediğimiz bir anonsla sahneye çağrıldı. Sinan Akçıl'ın Icardi ve onun eski eşi Wanda Nara ile ilgili göndermesi yüreklerimizi ağzımıza getirerek tam 'unuttuk' dediğimiz aşk üçgeni gündeminin ateşini yeniden harladı.