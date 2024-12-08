Simge'ye 'En İyi Kadın Şarkıcı' Ödülünü Veren Sinan Akçıl'dan Çok Konuşulacak Gaf: ''Wanda Nara Çok Üzülecek''
Simge'ye 'En İyi Kadın Şarkıcı' Ödülünü Veren Sinan Akçıl'dan Çok Konuşulacak Gaf: ''Wanda Nara Çok Üzülecek''
Ünlü şarkıcı Simge, son yıllarda 'Aşkın Olayım' şarkısıyla epey gündeme geldi. Şarkının beraberinde bu şarkıyla özdeşleşen ünlü futbolcu Mauro Icardi ile de hakkında çeşitli aşk dedikoduları çıkan şarkıcı bir süredir aşk hayatıyla da çok konuşuluyordu. Bugün Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünün sahibi olan başarılı isim, hiç beklemediğimiz bir anonsla sahneye çağrıldı. Sinan Akçıl'ın Icardi ve onun eski eşi Wanda Nara ile ilgili göndermesi yüreklerimizi ağzımıza getirerek tam 'unuttuk' dediğimiz aşk üçgeni gündeminin ateşini yeniden harladı.
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Galatasaray'ın geçtiğimiz yılki şampiyonluk kutlamalarında 'Aşkın Olayım' şarkısıyla birlikte çıkış yapmalarının ardından haklarında aşk iddiaları filizlenen Simge ve Icardi gündemine mutlaka aşinasınızdır.
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Nitekim bu süreçte güzel şarkıcı da iddiaları güçlendirecek sinyaller vermiş, konserlerinde Icardi'nin gol sevincine gönderme yaparak şarkısını seslendirmişti.
Fakat o dönemlerde Icardi'nin Wanda Nara ile devam eden bir evliliği vardı ve iki taraf da aşk iddialarını kabul etmiyordu. Gel zaman git zaman, pembe dizi tadındaki kaos dolu Wanda ve Icardi aşkı artık bitti. Simge de son günlerde sessizliğini koruyordu. Hal böyle olunca bizler de bu aşkın defterini kapatacaktık ki...
Bugün Altın Kelebek Ödül Töreninde hepimizi şoke eden bir an gerçekleşti. 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü Simge'ye takdim etmek adına Sinan Akçıl ünlü ismi sahneye davet ederken 'Wanda Nara çok üzülecek ama' diyerek Simge Sağın'ı anons etti.
Sinan Akçıl'ın ''Wanda Nara çok üzülecek ama...''lı anaonsunu izlemek isteyenler için👇
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