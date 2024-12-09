Altın Kelebek Gecesine Damgasını Vuran Alper Rende, Betül Çakmak'a Daha Önce 4 Kez Evlilik Teklifi Etmiş!
Altın Kelebek Gecesine Damgasını Vuran Alper Rende, Betül Çakmak'a Daha Önce 4 Kez Evlilik Teklifi Etmiş!
Dün gece 50.'si gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde izleyenler hiç beklemedikleri sürpriz bir evlilik teklifiyle karşı karşıya kaldı.'En İyi Erkek Dijital İçerik Üreticisi' ödülünü alan Alper Rende ödülünü almak için sahneye çıktığında kız arkadaşı Betül Çakmak'a evlilik teklif etti. Uzun süredir birliktelik yaşayan sosyal medya fenomeni ikilinin daha önceden 'antrenmanlı' olduğu ortaya çıktı. Alper Rende'nin Youtube üzerinden paylaştığı bir içeriğinde, sevgilisi ile dört yıl önce de farklı mekanlarda evlilik teklifi provası yaptığı görüldü.
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Sosyal medya fenomeni çift Alper Rende ve Betül Çakmak'a belki aşinasınızdır. İkili son dönemlerde Youtube gibi dijital içerik mecralarında kendi tarzlarını ortaya koydukları videolarıyla tanınırlık elde etmeyi başardı.
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Uzun süredir birliktelik yaşayan çift dün akşam bir ilke imza attı. Bu sene ellincisi gerçekleşen Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ''En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi'' ödülünü almak için sahneye çıkan Alper Rende, Altın Kelebek tarihinde bir ilke imza atarak sevgilisine evlenme teklifi etti.
Bu sürpriz evlilik teklifi sonrasında sosyal medyayı da yıktı geçti tabii. Kullanıcılar ''bu ikili kimmiş, ne zamandır birlikteymiş?'' diye bakarken epey eski yıllara gidip Alper Rende'nin 4 sene önce paylaştığı bir videoyu buldu.
Rende, bu videosunda kız arkadaşı Betül Çakmak'a dört farklı konsepte evlilik teklifi etmiş, Çakmak da bu konseptleri sevip sevmediğini kendine göre yorumlamış. Yani planlı bir şekilde 'evlilik teklifi denemeleri' yapan çiftimiz, zaten bu hisse oldukça aşinaymış!
Alper Rende'nin 4 sene önce paylaştığı evlilik teklifi videosu👇
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