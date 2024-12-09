Altın Kelebek Gecesine Damgasını Vuran Alper Rende, Betül Çakmak'a Daha Önce 4 Kez Evlilik Teklifi Etmiş!

Dün gece 50.'si gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde izleyenler hiç beklemedikleri sürpriz bir evlilik teklifiyle karşı karşıya kaldı.'En İyi Erkek Dijital İçerik Üreticisi' ödülünü alan Alper Rende ödülünü almak için sahneye çıktığında kız arkadaşı Betül Çakmak'a evlilik teklif etti. Uzun süredir birliktelik yaşayan sosyal medya fenomeni ikilinin daha önceden 'antrenmanlı' olduğu ortaya çıktı. Alper Rende'nin Youtube üzerinden paylaştığı bir içeriğinde, sevgilisi ile dört yıl önce de farklı mekanlarda evlilik teklifi provası yaptığı görüldü.