En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü Alan Sarp Kaan Altınçapa'nın Narin'i Unutmadığı Ödül Konuşması Geceye Damga Vurdu

'Ben bugün ilk hayalimi gerçekleştirdim, şimdi bir hayalim daha var; 'savaşların bittiği, şiddetin olmadığı ve dostluk olduğu bir dünya diliyorum.' Bazen sosyal medyada ve televizyonda üzgün çocuklar görüyorum, onlarında mutlu olmasını çok istiyorum; ve Narin gibi hayalleri yarım kalmış tüm çocuklar için alıyorum bu ödülü.'