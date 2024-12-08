En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü Alan Sarp Kaan Altınçapa'nın Narin'i Unutmadığı Ödül Konuşması Geceye Damga Vurdu
En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü Alan Sarp Kaan Altınçapa'nın Narin'i Unutmadığı Ödül Konuşması Geceye Damga Vurdu
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın moderatörlüğünde sahiplerini buldu. İki aşamalı olarak belirlenen ödüllerde karar % 70 oranında halkın oldu. Her sene büyük bir ilgiyle izlenen ödül töreninde bu yıla da ödül konuşmaları damga vurdu. Oldukça değerli konuşmaların yer aldığı sahnede, En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü Melisa Duru Ünal ile paylaşan Sarp Kaan Altınçapa duygu dolu bir konuşma yaptı. Tüyleri diken diken eden konuşmasında Narin'i unutmayan minik oyuncu, herkesi duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pantene Altın Kelebek Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birbirinden önemli ödüllerin dağıtıldığı gecede, her sene olduğu gibi bu sene de ödül konuşmaları geceye damga vurdu.
Ancak birbirinden güzel konuşmaları dinlediğimiz törene damga vuran isim başarısıyla En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü Melisa Duru Ünal ile paylaşan Sarp Kaan Altınçapa oldu.
Sarp o kadar güzel konuştu ki muhtemelen Pantene Altın Kelebek tarihinde unutulmayacak konuşmalardan biri olacak bu.
Dünya tatlısı Sarp konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem törende yer alan hem de ekranları başında izleyenler için fazlasıyla duygu ve gurur dolu bir konuşmaydı bu. Gururlanan isimlerden biri de Gülben Ergen'di.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın