Ödül Almak İçin Sahneye Çıkan Hazar Ergüçlü 6 Şubat'ta Hayatını Kaybedenler İçin Adalet Çağrısında Bulundu!
Ödül Almak İçin Sahneye Çıkan Hazar Ergüçlü 6 Şubat'ta Hayatını Kaybedenler İçin Adalet Çağrısında Bulundu!
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sonunda sahiplerini buldu. Merakla ve heyecanla beklenen geceye özellikle kadın sanatçıların yaptıkları konuşmalar damga vurdu. En İyi Dizi Ödülü'nü almak üzere İnci Taneleri ekibi adına sahneye çıkan Hazar Ergüçlü de konuşmasıyla herkesi duygulandırdı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için adalet çağrısında bulunan ünlü oyuncu, Adıyaman'da İSİAS Hotel’de hayatını kaybedenlere dikkat çekerek 24 Aralık'taki dava için destekte bulunulmasını istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pantene Altın Kelebek Ödülleri muhteşem bir törenle 50. kez sahiplerini buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gecede birbirinden değerli isimler ödül aldı ve çok değerli konuşmalar yaparak büyük alkış toplamayı başardılar.
En İyi Dizi Ödülü'nü İnci Taneleri adına almak üzere sahneye çıkan Hazar Ergüçlü, sahnede 6 Şubat depremlerini unutmadı.
Konuşmasında Adıyaman’da İSİAS Hotel’de hayatını kaybedenlere dikkat çekerek adalet çağrısında bulundu.
Ünlü oyuncunun alkış toplayan konuşmasını buradan dinleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın