Pantene Altın Kelebek'e Prens'le Aday Olan Çağlar Ertuğrul'dan Kalpazan Finaline "Sektör" Göndermesi!
Pantene Altın Kelebek'e Prens'le Aday Olan Çağlar Ertuğrul'dan Kalpazan Finaline "Sektör" Göndermesi!
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Ödül töreni öncesi kırmızı halıda izlediğimiz ünlü akınında kimi röportajlar önemli mesajlar barındırıyordu. O mesajlardan birini veren de Çağlar Ertuğrul'du. Ünlü oyuncu 2024 yılını değerlendirirken sonunda üzüldüğünü dile getirdi. Sebebi ise erken final kararı alan Kalpazan dizisiydi.
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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor.
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Ödül töreni öncesi düzenlenen kırmızı halıda pek çok ünlü isim her zaman olduğu gibi bir kez daha röportaj verdi. En İyi Dijital Dizi kategorisinde aday olan Prens dizisi oyuncusu Çağlar Ertuğrul da törende yer alan isimlerden biriydi.
Kısa bir süre önce erken final kararı alan Kalpazan'ın başrolü olan Çağlar Ertuğrul, kırmızı halıda sektöre bir gönderme yaptı.
Ünlü oyuncu 2024'ü özetlerken şu ifadeleri kullandı: "2024 iyi başladı ama bitişi benim için kötü oldu, maalesef işimiz sektörün şeyine uğradı diyelim...''
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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