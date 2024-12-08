Kriz Yaşandığı İddia Edilmişti: Bahar'dan Ayrılan Senarist Yerine Gelen İsim Heyecan Uyandırdı!
Kriz Yaşandığı İddia Edilmişti: Bahar'dan Ayrılan Senarist Yerine Gelen İsim Heyecan Uyandırdı!
Geçtiğimiz hafta dizi dünyasında herkesi şaşırtan bir gelişme yaşanmıştı. Bir dizinin senaristlerinin yapım ekibiyle sorun yaşadığı söylenmişti ve bu iddiaların ardından da Bahar dizisinin senaristlerinin diziden ayrıldığı öğrenilmişti. Diziyle ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni senaristinin Deniz Akçay olduğu öğrenildi. Ünlü senaristin daha önce yönettiği dizinin hatırlanmasıyla da ortalık şenlendi.
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Ekran macerasına geçtiğimiz sezonun ortasından başlayan Bahar, daha ikinci bölümüyle 10'lu reytinglere ulaşmayı başarmıştı.
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Salı günlerinin zirvesinde yer almaya devam eden Bahar'da geçtiğimiz hafta bir kriz yaşanmıştı. Dizinin senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce, diziden ayrılmıştı!
Kısa süre sonra dizinin yeni senaristi belli oldu. Deniz Akçay Katıksız, Bahar'ın yeni senaristi oldu.
Kendisini pek çok başarılı yapımın yanı sıra İstanbullu Gelin'in senaristi olarak da tanıyoruz.
Bu bilginin hatırlanmasıyla birlikte izleyicide büyük bir heyecan uyandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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