Hamsi Kokusu Buraya Kadar Geldi! MasterChef'te Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
Hamsi Kokusu Buraya Kadar Geldi! MasterChef'te Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sürüyor. Yarışmacılar ilk 8'e girmek için kıyasıya rekabet ediyor. 7 Aralık akşamı yayınlanan programda yarışmacılar Karadeniz'in lezzeti hamsili pilav yaptı. Ardından sıfır atık konseptiyle yemek hazırladı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? Haftanın 4. eleme adayı kim? İşte detaylar...
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı son sürat devam ediyor. Yarışmacılar ilk 8'e girebilmek için kıyasıya rekabet ediyor. Hafta boyunca yapılan yarışmalarda Şirin, Beyza ve Emre eleme potasına girmişti.
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7 Aralık akşamı ekrana gelen programa Erşan Yılmaz konuk jüri olarak katıldı. Şefler ve Erşan Yılmaz yarışmacılardan Karadeniz'in en favori yemeklerinden biri olan hamsili pilav yapmalarını istedi.
Yarışmanın ilk etabında Eda ve Onur'un yemekleri en iyi tabaklar seçildi. Böylelikle ikisi ilk 8'e girmeye hak kazandılar.
MasterChef'in ikinci yani yaratıcılık etabında ise Mehmet, Danilo ve Somer Şef kalan yarışmacılardan sıfır atık konseptine uyarak hafta boyunca arta kalan ürünlerden bir tabak çıkarmalarını istedi.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından son ikiye Alper ve Erim kaldı. MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı Erim oldu.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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