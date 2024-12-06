Basit Bir Şekilde Şampiyon Olan MasterChef Serhat, Michelin Yıldızı Aldı!
Basit Bir Şekilde Şampiyon Olan MasterChef Serhat, Michelin Yıldızı Aldı!
MasterChef Türkiye'nin eski şampiyonlarından Serhat Doğramacı, Michelin Rehberi'nden tam 2 ödül aldı. MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, 2025 Michelin Genç Şef Ödülü'nün sahibi oldu. Doğramacı'nın ayrıca Bodrum'daki Mezra Yalıkavak restoranı Yeşil Yıldız aldı. İşte detaylar...
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MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu Serhat Doğramacı, yarışmanın ardından enfes bir kariyer inşa ediyor.
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Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Serhat, "Basit bir şekilde şampiyon olacağım" demiş ve olmuştu.
Şimdilerde Kadıköy'de hamburgerci açan ve Yalıkavak'ta da mekan işleten Doğramacı, Michelin'den ödül aldı.
MICHELIN Rehberi, 2025 Seçkisinde tam 2 ödül alan Serhat, 2025 Michelin Genç Şef Ödülü'nün sahibi olurken Bodrum'daki Mezra Yalıkavak restoranı Yeşil Yıldız aldı.
Biz de kendisini tebrik ediyoruz!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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