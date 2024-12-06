Aşk Evlilik Boşanma Oyuncusundan Final Kararı Alan NOW'a Göndermeli Paylaşım
Aşk Evlilik Boşanma Oyuncusundan Final Kararı Alan NOW'a Göndermeli Paylaşım
NOW'ın büyük heveslerle başlayan dizisi Aşk Evlilik Boşanma, aldığı düşük reytingler sonrasında 2. bölümde final kararı almıştı. Dizinin kadrosunda yer alan Levent Can, NOW'ın bir paylaşımına sinirlenerek dizilerinin final kararını hatırlatan bir göndermede bulundu. Aşk Evlilik Boşanma dizisine hiç şans verilmeden direkt final yaptırılması zaten tepkilerin odağındayken Can'ın paylaşımı haklı bulundu. İşte o paylaşım...
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NOW ekranlarının büyük umutlarla başlayan dizisi Aşk Evlilik Boşanma, beklenen ilgiyi bir türlü görememişti.
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Salı akşamı rakiplerini geçemeyen dizi için 2. bölüm reytinglerinden sonra derhal final kararı alınmış ve hiçbir şans verilmemişti.
Dizinin kadrosunda yer alan Levent Can, söz konusu duruma başta sessiz kalırken NOW'ın bir paylaşımının ardından sessizliğini bozdu.
NOW'ın "2024'te izlemeye doyamadıkların" listesine eklenen Aşk Evlilik Boşanma için konuşan Levent Can, dizinin erken final yapmasına isyan etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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