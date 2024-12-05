Kısmetse Olur'un Damat Adayı Çağrı, Bu Kez Yemekteyiz'e Katıldı!
Kısmetse Olur'un Damat Adayı Çağrı, Bu Kez Yemekteyiz'e Katıldı!
Kısmetse Olur programının popüler damat adaylarından Çağrı Özer, aradığı kısmeti bir türlü bulamamıştı. Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında haftanın yarışmacılarından olan Çağrı, yapacağı menüyü paylaştı. Çağrı'nın Yemekteyiz'e katılması hayranları şaşırtırken program şimdiden ilgi çekti. İşte Çağrı'nın o paylaşımı...
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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programıyla tanıdığımız Çağrı Özer, programın popüler damat adaylarındandı.
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Programda kısmet bulamayan Çağrı, sonrasında sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak fenomenliğe yükselmişti.
Bir süre Mutfak Bahane programında yarışan Çağrı, şimdi de Yemekteyiz'de karşımıza çıktı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in perşembe günü yarışmacısı olan Çağrı Özer, fragmanlardaki haliyle adından söz ettirdi.
Menüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Çağrı, "Çağrı'nın lezzet topları" yemeğine dikkat çekerek "Şefin toplarını yemeyen kalmasın" notu ekledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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