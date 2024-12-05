Müge Anlı'da İzleyicilerin Bulduğu Kayıp Çocuğun İfadesi Ortaya Çıktı
Müge Anlı'da İzleyicilerin Bulduğu Kayıp Çocuğun İfadesi Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşırtan anlar yaşandı. 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'in kaybolduğunu belirten ailesi çareyi Anlı'ya başvurmakta bulmuştu. Canlı yayında seferberlik başlatan Müge Anlı, izleyicileri sayesinde küçük çocuğu 1 saatte bulurken küçük Fırat'ın ifadesi ortaya çıktı. Fırat, üvey annesi hakkında söyledikleriyle dumur etti.
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3 Aralık günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir ilk yaşandı.
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10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'in kaybolduğunu belirten üvey anne, Müge Anlı'ya başvurarak küçük çocuğun bulunmasını istemişti.
Müge Anlı söz konusu olayı işlerken programın izleyicileri seferber olarak küçük Fırat'ı 1 saat içinde bulmuştu.
Küçük Fırat'ın 1 saatte bulunması Türkiye gündemine otururken Müge Anlı, 4 Aralık yayınında Fırat'ın emniyette verdiği ifadeyi açıkladı.
Müge Anlı, "Çocuk büro tarafından emniyete götürüldü. Çocuk orada 'Bana annem baskı yapıyor, bulaşıkları yıkatıyor. Dışarı çıkmama izin vermiyor. Sözünü dinlemezsem beni dövüyor' dedi." açıklamasıyla stüdyoyu şoke etti.
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"Savcı da 'Ben anneyi mevcutlu istiyorum' dedi. Şehnaz nezarethaneye atıldı. Çocuğun akrabaları geldi. 'Çocuk doğru söylemiyor. Yıllardır annelik yapıyor.' dedi. Sonra Şehnaz dışarı çıktı. Çocuk da devlet korumasına alındı."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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