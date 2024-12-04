Halk TV Alacaktı: Flash Haber Satışı İptal Oldu İddiası
Halk TV Alacaktı: Flash Haber Satışı İptal Oldu İddiası
Halk TV, yıllar önce Flash TV olarak bilinen ve Flash Haber olarak geri dönen kanalı satın alacağını duyurmuştu. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaptığı açıklamayla satın alımın gerçekleştiğini duyururken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gerçek Gündem'in haberine göre Flash Haber sahipleri söz konusu satışı son anda iptal etti. Bu iddiaya henüz bir doğrulama gelmezken gözler Halk TV ve Flash Haber'e yöneldi.
KAYNAK: Gerçek Gündem
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Flash TV, 2022 yılından itibaren Flash Haber TV olarak ekran yolculuğuna devam etmişti.
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Gazeteci Barış Yarkadaş'ın haberine göre Halk TV, Flash Haber'i satın almak için harekete geçmiş ve müjdeli haberi Halk TV'nin sahibi vermişti.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, "Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik" sözleriyle bu satış işlemini doğrularken beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Gerçek Gündem'in haberine göre Flash Haber sahipleri, söz konusu satış işleminden son anda vazgeçti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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