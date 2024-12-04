Dizi ve Filmlerdeki Atlı Sahneler Nasıl Çekiliyor?
Dizi ve Filmlerdeki Atlı Sahneler Nasıl Çekiliyor?
Dizi ve filmlerde atların kullanıldığı sahnelerin nasıl çekildiği daima merak uyandırmıştır. Eğitimli atların kullanıldığı bu sahnelerin çekimlerinin zor olduğu ve nasıl tekrar alındığına dair sonunda bir kamera arkası geldi. Sahnelerin çoğunda gerçek at kullanılırken bazı sahnelerde araba gibi sürülebilen atlar kullanılmış. Söz konusu kamera arkasını sizlerle paylaşıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji!
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Dizi ve filmlerdeki at kullanılan sahneler izleyiciye aşırı karmaşık ve heyecanlı geldiği için nasıl çekildiği sık sık merak konusu oluyor.
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At kullanılan sahneler için oyuncular profesyonel eğitim alsalar da bazı sahnelerde gerçek atlar yerine alternatif bir yola başvurulduğunu öğrendik.
Sosyal medyada viral olan bir videoda dizi ve film setlerinde araba gibi sürülebilen at maketleri olduğu ortaya çıktı.
Oyuncu maket ata binerken arkada yer alan görevli, atı araba gibi sürüyor.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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