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Hepimizi Esir Almıştı: 90'larda Annelerimizin Ayıla Bayıla İzlediği Pembe Diziler

Hepimizi Esir Almıştı: 90'larda Annelerimizin Ayıla Bayıla İzlediği Pembe Diziler

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2024 - 16:42

90'lı yıllar her açıdan enfes bir dönemdi. Bu yılları bu kadar özel kılan bir diğer sebep de elbette gündüz kuşağının vazgeçilmezi pembe dizilerdir. Annelerimizi ekran başına kilitleyen bu dizileri okuldan gelip hiçbir şey anlamadan seyretsek de annelerimiz için değeri bambaşkaydı. Peki, o döneme damga vuran pembe dizilerden kaç tanesini hatırlıyorsunuz? İşte 90'ların unutulmaz pembe dizileri...

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1. Vahşi Güzel

1. Vahşi Güzel

Jeneriğiyle hepimizi etkisi altına alan Vahşi Güzel'de Milagros ve Ivo aşkı hepimizin rüyalarını süslemişti. Gece başka gündüz başka gördüğümüz Milagros'un beyazlar içindeki klibini hala açıp açıp izlemeyen var mı? Bizce yok!

2. Yalan Rüzgârı

2. Yalan Rüzgârı

1973 yılında başlayan Yalan Rüzgârı en uzun soluklu dizilerin başında geliyor. Aşk, ihtiras, birbirini sırtından bıçaklama ve daha fazlası bu dizideydi. Pembe dizilerin feriştahı olarak gördüğümüz Yalan Rüzgârı'na kapılmamak mümkün değildi.

3. Marimar

3. Marimar

Marimar ve büyük aşkı Sergio, öylesine popüler olmuştu ki annelerimiz altın günlerinde bu aşkı konuşur olmuşlardı. Bu enfes Meksika dizisinde Marimar'ın acılarla bezeli ama bize göre rüya gibi hayatına kilitlenip kalıyorduk.

4. Cesur ve Güzel

4. Cesur ve Güzel

37 sezondur yayınlanan Cesur ve Güzel, 1991'de Star 1 kanalıyla hayatımıza girmişti. Sonra da çıkmak bilmedi. Dizi hala devam etse de en sürükleyici kısmı kesinlikle 90'lardı.

5. Hayat Ağacı

5. Hayat Ağacı

1989-1991 yılları arasında yayınlanan Hayat Ağacı'nı izlerken Sam'e hayran kalıyorduk. Afro-amerikan aile konseptini ilk gösteren pembe dizi olan bu seri döneminin en iyi işlerindendi.

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6. Rosalinda

6. Rosalinda

Sadece 1 sezon sürmesiyle büyük hüsran yaratsa da Rosalinda, atv ekranlarıyla hayatımıza girmişti. Rosalinda, Fernando, Lucia Perez derken ne zaman akşam oldu anlamazdık.

7. Çirkin Betty

7. Çirkin Betty

Daha sonra onlarca yeniden uyarlansa da orijinal Çirkin Betty, 1999 yapımı bir Kolombiya dizisiydi. Biz de ülkemizde izleyip bayılmıştık!

8. Luz Clarita

8. Luz Clarita

90'lara damga vuran Luz Clarita, dışarıdan bir çocuk dizisi gibi görünüyordu. Hem ailelerimiz hem o dönem çocuk olan bizleri esir alan Luz Clarita'da yetimhanede kalan bir kızın yaşadıklarını izledik.

9. Yıldıza Ulaşmak

9. Yıldıza Ulaşmak

İçine kapalı bir genç kız olan Lorena'nın kendisinin tam zıttı Eduardo'ya delice aşık olmasını izlediğimiz dizi, yayınlandığı dönem ödüller bile almıştı.

10. Manuela

10. Manuela

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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