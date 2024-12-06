Hepimizi Esir Almıştı: 90'larda Annelerimizin Ayıla Bayıla İzlediği Pembe Diziler

90'lı yıllar her açıdan enfes bir dönemdi. Bu yılları bu kadar özel kılan bir diğer sebep de elbette gündüz kuşağının vazgeçilmezi pembe dizilerdir. Annelerimizi ekran başına kilitleyen bu dizileri okuldan gelip hiçbir şey anlamadan seyretsek de annelerimiz için değeri bambaşkaydı. Peki, o döneme damga vuran pembe dizilerden kaç tanesini hatırlıyorsunuz? İşte 90'ların unutulmaz pembe dizileri...