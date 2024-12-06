Hepimizi Esir Almıştı: 90'larda Annelerimizin Ayıla Bayıla İzlediği Pembe Diziler
Hepimizi Esir Almıştı: 90'larda Annelerimizin Ayıla Bayıla İzlediği Pembe Diziler
90'lı yıllar her açıdan enfes bir dönemdi. Bu yılları bu kadar özel kılan bir diğer sebep de elbette gündüz kuşağının vazgeçilmezi pembe dizilerdir. Annelerimizi ekran başına kilitleyen bu dizileri okuldan gelip hiçbir şey anlamadan seyretsek de annelerimiz için değeri bambaşkaydı. Peki, o döneme damga vuran pembe dizilerden kaç tanesini hatırlıyorsunuz? İşte 90'ların unutulmaz pembe dizileri...
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1. Vahşi Güzel
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2. Yalan Rüzgârı
3. Marimar
4. Cesur ve Güzel
5. Hayat Ağacı
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6. Rosalinda
7. Çirkin Betty
8. Luz Clarita
9. Yıldıza Ulaşmak
10. Manuela
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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