MasterChef Beyza'nın Düşüp Bayıldığı Anlara Gelen Acımasız Yorumlar Çok Utandırdı!

MasterChef'te geçtiğimiz günlerde feci bir kaza atlatan Beyza'nın yüzü yanmıştı. Beyza yeni bölümde bu kez de bayıldı. Beyza'nın başına gelenler ve yaşadığı sağlık sorunlarına sosyal medyada acımasız yorumlar geldi. Birçok izleyici reyting uğruna Beyza'nın kullanıldığını yazdı. Karşınıza getireceğimiz görüntülere siz de göz gezdirin. Bakalım, siz neler söyleyeceksiniz?