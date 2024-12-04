onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
MasterChef Beyza'nın Düşüp Bayıldığı Anlara Gelen Acımasız Yorumlar Çok Utandırdı!

MasterChef Beyza'nın Düşüp Bayıldığı Anlara Gelen Acımasız Yorumlar Çok Utandırdı!

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.12.2024 - 09:15

MasterChef'te geçtiğimiz günlerde feci bir kaza atlatan Beyza'nın yüzü yanmıştı. Beyza yeni bölümde bu kez de bayıldı. Beyza'nın başına gelenler ve yaşadığı sağlık sorunlarına sosyal medyada acımasız yorumlar geldi. Birçok izleyici reyting uğruna Beyza'nın kullanıldığını yazdı. Karşınıza getireceğimiz görüntülere siz de göz gezdirin. Bakalım, siz neler söyleyeceksiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Beyza'nın bu sezon başına gelmeyen kalmadı. Kızcağız önce kızgın yağ ile yüzünü yaktı. Şimdi de aniden düşüp bayıldı.

MasterChef Beyza'nın bu sezon başına gelmeyen kalmadı. Kızcağız önce kızgın yağ ile yüzünü yaktı. Şimdi de aniden düşüp bayıldı.

Yemek yarışması Beyza'ya hem iyi geldi hem de zorluklarla karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Yemek yarışması Beyza'ya hem iyi geldi hem de zorluklarla karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Yarışmacının son bölümünde kendinden geçip bayıldığı anlar ekrana gelmişti.

Yarışmacının son bölümünde kendinden geçip bayıldığı anlar ekrana gelmişti.

İzleyicilerden sert eleştiriler alan o görüntülere birlikte bakalım...

Sosyal medyada Beyza'nın bayıldığı anların numara olduğunu yazanlar oldu.

Sosyal medyada Beyza'nın bayıldığı anların numara olduğunu yazanlar oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Kimisi de MasterChef ekibini eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın