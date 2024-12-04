MasterChef Beyza'nın Düşüp Bayıldığı Anlara Gelen Acımasız Yorumlar Çok Utandırdı!
MasterChef Beyza'nın Düşüp Bayıldığı Anlara Gelen Acımasız Yorumlar Çok Utandırdı!
MasterChef'te geçtiğimiz günlerde feci bir kaza atlatan Beyza'nın yüzü yanmıştı. Beyza yeni bölümde bu kez de bayıldı. Beyza'nın başına gelenler ve yaşadığı sağlık sorunlarına sosyal medyada acımasız yorumlar geldi. Birçok izleyici reyting uğruna Beyza'nın kullanıldığını yazdı. Karşınıza getireceğimiz görüntülere siz de göz gezdirin. Bakalım, siz neler söyleyeceksiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Beyza'nın bu sezon başına gelmeyen kalmadı. Kızcağız önce kızgın yağ ile yüzünü yaktı. Şimdi de aniden düşüp bayıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yemek yarışması Beyza'ya hem iyi geldi hem de zorluklarla karşı karşıya gelmeye devam ediyor.
Yarışmacının son bölümünde kendinden geçip bayıldığı anlar ekrana gelmişti.
Sosyal medyada Beyza'nın bayıldığı anların numara olduğunu yazanlar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın