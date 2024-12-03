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MasterChef Yarışmacılarının İlk Günden Bu Yana Değişimlerini Fotoğraflarıyla Ortaya Koyduk

MasterChef Yarışmacılarının İlk Günden Bu Yana Değişimlerini Fotoğraflarıyla Ortaya Koyduk

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.12.2024 - 15:49

MasterChef Türkiye bir Survivor olmasa da uzun soluklu bir maraton. Yarışmacılar tam 7 aydır MasterChef olmak için yarışmada ter döküyor. Bu süreçte evlerinden uzakta kalan yarışmacıların duygusal değişimleri yüzlerine de yansıyor. Sürekli yemek tatmak zorunda kaldıkları için kilo alıyorlar. Sürekli ekranda olduklarından biz fark edemiyoruz ancak ilk günkü ve son bölümdeki fotoğraflarını yan yana koyunca her şey anlaşılıyor. İşte, MasterChef yarışmacılarının dünden bugüne değişimleri...

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1. Onur Üresin

1. Onur Üresin

2. Kerem Bilginer

2. Kerem Bilginer

3. Emre Ün

3. Emre Ün

4. Beyza Aydın

4. Beyza Aydın

5. Semihcan Temiz

5. Semihcan Temiz
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6. Şirin Sadegzade

6. Şirin Sadegzade

7. Alper Öztamur

7. Alper Öztamur

8. Eda Çağlayan

8. Eda Çağlayan

9. Erim Şanal

9. Erim Şanal

Kızlar giderek güzelleşmiş, erkeklerden bazıları epey kilo almış gibi. Siz yarışmacıların değişimlerini nasıl buldunuz? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...

Kızlar giderek güzelleşmiş, erkeklerden bazıları epey kilo almış gibi. Siz yarışmacıların değişimlerini nasıl buldunuz? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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