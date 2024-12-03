MasterChef Yarışmacılarının İlk Günden Bu Yana Değişimlerini Fotoğraflarıyla Ortaya Koyduk
MasterChef Yarışmacılarının İlk Günden Bu Yana Değişimlerini Fotoğraflarıyla Ortaya Koyduk
MasterChef Türkiye bir Survivor olmasa da uzun soluklu bir maraton. Yarışmacılar tam 7 aydır MasterChef olmak için yarışmada ter döküyor. Bu süreçte evlerinden uzakta kalan yarışmacıların duygusal değişimleri yüzlerine de yansıyor. Sürekli yemek tatmak zorunda kaldıkları için kilo alıyorlar. Sürekli ekranda olduklarından biz fark edemiyoruz ancak ilk günkü ve son bölümdeki fotoğraflarını yan yana koyunca her şey anlaşılıyor. İşte, MasterChef yarışmacılarının dünden bugüne değişimleri...
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1. Onur Üresin
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2. Kerem Bilginer
3. Emre Ün
4. Beyza Aydın
5. Semihcan Temiz
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6. Şirin Sadegzade
7. Alper Öztamur
8. Eda Çağlayan
9. Erim Şanal
Kızlar giderek güzelleşmiş, erkeklerden bazıları epey kilo almış gibi. Siz yarışmacıların değişimlerini nasıl buldunuz? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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