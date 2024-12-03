MasterChef Yarışmacılarının İlk Günden Bu Yana Değişimlerini Fotoğraflarıyla Ortaya Koyduk

MasterChef Türkiye bir Survivor olmasa da uzun soluklu bir maraton. Yarışmacılar tam 7 aydır MasterChef olmak için yarışmada ter döküyor. Bu süreçte evlerinden uzakta kalan yarışmacıların duygusal değişimleri yüzlerine de yansıyor. Sürekli yemek tatmak zorunda kaldıkları için kilo alıyorlar. Sürekli ekranda olduklarından biz fark edemiyoruz ancak ilk günkü ve son bölümdeki fotoğraflarını yan yana koyunca her şey anlaşılıyor. İşte, MasterChef yarışmacılarının dünden bugüne değişimleri...