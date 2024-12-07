Ahsen Eroğlu'nun 'Deha' Dizisinin Setinden Bahsederken Duraksaması Dikkatlerden Kaçmadı
Ahsen Eroğlu'nun 'Deha' Dizisinin Setinden Bahsederken Duraksaması Dikkatlerden Kaçmadı
Ekranların genç yıldızı Ahsen Eroğlu, rol aldığı her yapımla çok beğeniliyor. 'Kübra'dan tutun da 'Erşan Kuneri'ye kadar her rolü severek izleniyor. Ünlü oyuncu şimdilerde Show TV'de ekranlara gelen 'Deha'da Esme karakteriyle ekranlarda. Eroğlu geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya yayılan bir röportajıyla gündem oldu. 'Deha' seti hakkında yaptığı açıklama sırasında duraklaması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
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Türk dizi ve sinemasının parlayan yıldızlarından biri hiç kuşkusuz Ahsen Eroğlu. Son yıllarda Netflix'teki 'Kübra' ve 'Erşan Kuneri' dizilerindeki ve 'Başlangıçlar' filmindeki performanslarıyla çok övülüyor kendisi.
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Ve tabii ki 'Deha' dizisi. Show TV ekranlarında yayınlanan dizide Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen ile birlikte rol alıyor. 'Esme' karakteriyle izleyiciler tarafından beğeniliyor.
Ama kendisi beğeniyor mu, işte bunu bilemiyoruz. Ahsen Eroğlu set ile ilgili verdiği bir röportajda "Rayında diyeyim, her şey yoluna oturdu. Alıştık birbirimize. Aras'la da iyiyiz, Melis'le de çok iyiyiz; tüm ekiple iyiyiz. O yüzden hiçbir sorun yok diyebilirim" dedi.
Ancak Eroğlu'nun bu sözleri dile getirirken duraksaması dikkatlerden kaçmadı. Açıklamasını duyanlar bir şeylerin yolunda gitmediği çıkarımını yaptı. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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