Ahsen Eroğlu'nun 'Deha' Dizisinin Setinden Bahsederken Duraksaması Dikkatlerden Kaçmadı

Ekranların genç yıldızı Ahsen Eroğlu, rol aldığı her yapımla çok beğeniliyor. 'Kübra'dan tutun da 'Erşan Kuneri'ye kadar her rolü severek izleniyor. Ünlü oyuncu şimdilerde Show TV'de ekranlara gelen 'Deha'da Esme karakteriyle ekranlarda. Eroğlu geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya yayılan bir röportajıyla gündem oldu. 'Deha' seti hakkında yaptığı açıklama sırasında duraklaması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.