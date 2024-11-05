Deha Dizisinden Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Olaylı Dansına Gönderme
Deha Dizisinden Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Olaylı Dansına Gönderme
Show TV'nin iddialı dizisi Deha'nın son bölümüne gündemden düşmeyen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu damga vurdu. İki kardeşin tahliye olduktan sonraki olaylı dansını ele alan dizi kardeşlere epey göndermede bulundu.
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Show TV'nin yeni sezon için iddialı işlerinden Deha'nın son bölümündeki bir sahne sosyal medyayı ayaklandırdı.
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Her bölümüyle büyük beğeni toplayan Deha'da 'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından tutuklanan ve aylar sonra serbest bırakılan Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya gönderme yapıldı.
İskender ve Ferman'ın eğlenmek için gittikleri mekânda iki kadın hakkında konuşmaları akıllara Dilan Polat ve Sıla Doğu'yu getirdi.
"Şunlar var ya yeni çıktılar. 2 yılda dağları deldiler. Para aklıyorlar naylon şirketlerle... Cümle alem biliyor. Vergi kaçırmaktan içeri de girdiler ama şimdi bak nasıl güzel oynuyorlar çünkü yanlarına kalıyor." repliğini kullanan İskender, Sıla Doğu ve Dilan Polat kardeşlerin olaylı dansını hatırlattı.
İki kardeş tahliye olduktan sonra düzenledikleri partide dudak dudağa öpüşünce haliyle sosyal medyadan yoğun tepki almıştı.
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İşte o sahne:
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