Astrolog Dinçer Güner, MasterChef Beyza'ya Yapılan Müdahaleyi Eleştirdi
Astrolog Dinçer Güner, MasterChef Beyza'ya Yapılan Müdahaleyi Eleştirdi
TV8 ekranlarında 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve müdahale olarak yalnızca buz koyulmuştu. Yarışmacının hemen hastaneye götürülmemesi izleyiciden tepki alırken bir yorum da astrolog Dinçer Güner'den geldi.
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Tam 7 sezondur TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı.
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Yarışmacılardan Beyza büyük bir kaza geçirerek yüzünü kızgın yağla yakarken o anlarda müdahale olarak yalnızca buz verilmesi ve hastaneye gidilmemesi tepki toplamıştı.
Söz konusu olay günlerdir sosyal medyanın gündemini meşgul ederken ünlü astrolog Dinçer Güner, MasterChef ekibine iğneleyici bir yorumda bulundu.
"Ülkenin en reytingli programının düştüğü durum... Asla kimse sorumluluk almayı bilmiyor" diyerek tepki gösteren Güner'in paylaşımı yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte Dinçer Güner'in o paylaşımı:
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