Astrolog Dinçer Güner, MasterChef Beyza'ya Yapılan Müdahaleyi Eleştirdi

TV8 ekranlarında 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve müdahale olarak yalnızca buz koyulmuştu. Yarışmacının hemen hastaneye götürülmemesi izleyiciden tepki alırken bir yorum da astrolog Dinçer Güner'den geldi.