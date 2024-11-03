Güldür Güldür Show'dan Duygulandıran 29 Ekim Skeci Geldi
Güldür Güldür Show'dan Duygulandıran 29 Ekim Skeci Geldi
Show TV ekranlarında 12 sezondur devam eden Güldür Güldür Show'un son bölümüne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan skeç damga vurdu. Söz konusu skeçte kahraman Türk kadınının neler başarabileceği anılırken skeç sonundaki duygusal konuşma herkesi ağlattı.
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Show TV'nin tam 12 sezondur devam eden komedi programı Güldür Güldür Show, bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı ve enfes bir skece imza attı.
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Kahraman Türk kadının neler başardığının altını çizen dokunaklı skeç, özelikle Doğa Rutkay'ın skeç sonundaki tüyler ürperten konuşmasıyla zirveye oynadı.
Hem sunucu Ali Sunal'ın hem izleyicilerin gözyaşlarına boğulduğu skeç sosyal medyada da yoğun beğeni aldı.
İşte Güldür Güldür Show'un çok konuşulan 29 Ekim skeci:
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