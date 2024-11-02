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Konuşanlar İzleyicisinin "Cinselliği Gereksiz Buluyorum" Açıklaması

Konuşanlar İzleyicisinin "Cinselliği Gereksiz Buluyorum" Açıklaması

Hasan Can Kaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.11.2024 - 20:46

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan komedi programı Konuşanlar'ın son bölümüne bir izleyicinin sözleri damga vurdu. Seksi gereksiz bulduğunu belirten izleyici görenleri şaşırttı.

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Sunuculuğunu Hasan Can Kaya'nın üstlendiği Konuşanlar, uzun süredir Exxen'de yayınlanıyor.

Sunuculuğunu Hasan Can Kaya'nın üstlendiği Konuşanlar, uzun süredir Exxen'de yayınlanıyor.

Sezon finalinin ardından Eylül'de Exxen'e geri dönen Konuşanlar'ın Nurgül Yeşilçay'ın konuk olduğu 155. bölümü için enfes bir fragman yayınlandı.

Sezon finalinin ardından Eylül'de Exxen'e geri dönen Konuşanlar'ın Nurgül Yeşilçay'ın konuk olduğu 155. bölümü için enfes bir fragman yayınlandı.

Fragmandaki bir konuğun açıklamaları ise izleyenleri şoke etti.

Daha önce aşık olarak evlenen ve boşanan bir konuğuyla konuşan Hasan Can Kaya, "Neden boşandın?" sorusuna aldığı yanıtla dumur oldu.

Daha önce aşık olarak evlenen ve boşanan bir konuğuyla konuşan Hasan Can Kaya, "Neden boşandın?" sorusuna aldığı yanıtla dumur oldu.

Konuk seyirci, "Seksi sevmiyorum. Bana çok salakça geliyor. Adam da yengeç burcuymuş çok kötü kayaya çarptık." sözleriyle herkesi şoke etti.

Konuk seyirci, "Seksi sevmiyorum. Bana çok salakça geliyor. Adam da yengeç burcuymuş çok kötü kayaya çarptık." sözleriyle herkesi şoke etti.

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Nil

Arkadaşım bundan bizene,yani bunu icerik yapan editör bu soğukluktan müzdarip sanırım