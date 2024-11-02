Doğa ve Fatih Öpüşüyor! Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler
Doğa ve Fatih Öpüşüyor! Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan yeni bölümün ardından enfes bir fragmanla ekrana geldi. Şerbo fragmanındaki Doğa ve Fatih'in öpüşmesi detayı izleyiciyi resmen çıldırttı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
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Her bölüm sonrası fragman vermeyi gelenek haline getiren Şerbo, yayınladığı fragmanla izleyicileri ayağa kaldırdı.
Doğa ve Fatih'in neredeyse öpüştüğü fragman bazılarını heyecanlandırıp bazılarını sinirlendirirken yeni bölüm şimdiden merak uyandırdı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:
Gelen tepkiler de burada:
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