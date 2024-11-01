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Vallahi Olmuş! Yalı Çapkını Son Bölümü Ekrana Resmen Alev Aldırdı

Vallahi Olmuş! Yalı Çapkını Son Bölümü Ekrana Resmen Alev Aldırdı

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.11.2024 - 00:35

Star TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Yalı Çapkını, son sezonda ne yazık ki izleyiciye istenileni verememişti. İzleyici tepkisinin ardından Seyran ve Ferit karakterleri bir araya getirilirken, SeyFer'in ekrandaki tansiyonu resmen alev aldırdı.

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Star TV'nin bir dönem reyting rekoru kıran dizisi Yalı Çapkını, 2. sezonun ardından hızlı bir reyting düşüşü yaşamaya başlamıştı.

Star TV'nin bir dönem reyting rekoru kıran dizisi Yalı Çapkını, 2. sezonun ardından hızlı bir reyting düşüşü yaşamaya başlamıştı.

Seyran ve Ferit karakterleri arasına resmen uçurumlar girmesi izleyici çileden çıkarmış ve seyirci resmen protestoya başlamıştı.

Seyran ve Ferit karakterleri arasına resmen uçurumlar girmesi izleyici çileden çıkarmış ve seyirci resmen protestoya başlamıştı.

İzleyici tepkisi sonucu reytinglerde ilk 5'e zor girmeye başlayan Yalı Çapkını'nda senaryo istenildiği gibi şekillenmeye başladı ve Seyran ile Ferit'in alev aldıran sahneleri geri döndü. Haliyle izleyicilerden son bölüme beğeni dolu yorumlar geldi.

İzleyici tepkisi sonucu reytinglerde ilk 5'e zor girmeye başlayan Yalı Çapkını'nda senaryo istenildiği gibi şekillenmeye başladı ve Seyran ile Ferit'in alev aldıran sahneleri geri döndü. Haliyle izleyicilerden son bölüme beğeni dolu yorumlar geldi.

İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen yorumlar:

İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen yorumlar:
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