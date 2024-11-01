Vallahi Olmuş! Yalı Çapkını Son Bölümü Ekrana Resmen Alev Aldırdı

Star TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Yalı Çapkını, son sezonda ne yazık ki izleyiciye istenileni verememişti. İzleyici tepkisinin ardından Seyran ve Ferit karakterleri bir araya getirilirken, SeyFer'in ekrandaki tansiyonu resmen alev aldırdı.