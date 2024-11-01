Sizler Seçtiniz! Yeniden Başlaması İstenilen 5 Final Yapmış Dizi
Sizler Seçtiniz! Yeniden Başlaması İstenilen 5 Final Yapmış Dizi
Geçtiğimiz günlerde Onedio okurlarına 'Final yapan yerli dizilerden hangisi geri dönsün?' diye sorduk. Onedio okurlarının oy verdiği anket sonucunu sizler için sıraladık.
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5. Aşk-ı Memnu - %6 oy aldı.
4. Kurtlar Vadisi - %6 oy aldı.
3. Çukur - %8 (282) oy aldı.
2. Avrupa Yakası - %8 (283) oy aldı.
1. Son Yaz, %11 oy alarak geri dönmesi en çok istenen dizi oldu.
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