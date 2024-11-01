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Sizler Seçtiniz! Yeniden Başlaması İstenilen 5 Final Yapmış Dizi

Sizler Seçtiniz! Yeniden Başlaması İstenilen 5 Final Yapmış Dizi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2024 - 22:24

Geçtiğimiz günlerde Onedio okurlarına 'Final yapan yerli dizilerden hangisi geri dönsün?' diye sorduk. Onedio okurlarının oy verdiği anket sonucunu sizler için sıraladık.

Anketimize buradan ulaşabilirsiniz:

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5. Aşk-ı Memnu - %6 oy aldı.

5. Aşk-ı Memnu - %6 oy aldı.
image.teve2.com.tr

4. Kurtlar Vadisi - %6 oy aldı.

4. Kurtlar Vadisi - %6 oy aldı.

3. Çukur - %8 (282) oy aldı.

3. Çukur - %8 (282) oy aldı.

2. Avrupa Yakası - %8 (283) oy aldı.

2. Avrupa Yakası - %8 (283) oy aldı.

1. Son Yaz, %11 oy alarak geri dönmesi en çok istenen dizi oldu.

1. Son Yaz, %11 oy alarak geri dönmesi en çok istenen dizi oldu.

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