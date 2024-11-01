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Esra Erol, Sahte Mehdinin Müridinden Aldığı Tehditler Hakkında Açıklama Yaptı!

Esra Erol, Sahte Mehdinin Müridinden Aldığı Tehditler Hakkında Açıklama Yaptı!

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2024 - 20:28

Uzun yıllardır atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, programı sayesinde yakalanan sahte mehdinin müridi tarafından tehdit edilmişti. Erol, söz konusu tehditler hakkında konuştu.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında TikTok Mehdisi Mustafa Çabuk, 15 müridiyle beraber tutuklanmıştı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında TikTok Mehdisi Mustafa Çabuk, 15 müridiyle beraber tutuklanmıştı.

Bunun üzerine Çabuk'un müridlerinden Hasan isimli şahıs, Esra Erol'u tehdit eden bir video yayınlamıştı.

Bunun üzerine Çabuk'un müridlerinden Hasan isimli şahıs, Esra Erol'u tehdit eden bir video yayınlamıştı.

"Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım." diyen Hasan, dumur eden açıklamalarda bulunurken Erol'dan bu konuda açıklama geldi.

"Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım." diyen Hasan, dumur eden açıklamalarda bulunurken Erol'dan bu konuda açıklama geldi.

Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan Esra Erol, aldığı tehditler için konuştu.

Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan Esra Erol, aldığı tehditler için konuştu.

“Korkuyor olsaydım, bu mesleği yapmazdım. Bu tehdit ne ilkti ne de son. Hiçbir güç beni alıkoyamaz.”

“Korkuyor olsaydım, bu mesleği yapmazdım. Bu tehdit ne ilkti ne de son. Hiçbir güç beni alıkoyamaz.”
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İşte Esra Erol'un o açıklamaları:

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