Esra Erol, Sahte Mehdinin Müridinden Aldığı Tehditler Hakkında Açıklama Yaptı!
Esra Erol, Sahte Mehdinin Müridinden Aldığı Tehditler Hakkında Açıklama Yaptı!
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında TikTok Mehdisi Mustafa Çabuk, 15 müridiyle beraber tutuklanmıştı.
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Bunun üzerine Çabuk'un müridlerinden Hasan isimli şahıs, Esra Erol'u tehdit eden bir video yayınlamıştı.
"Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım." diyen Hasan, dumur eden açıklamalarda bulunurken Erol'dan bu konuda açıklama geldi.
Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan Esra Erol, aldığı tehditler için konuştu.
“Korkuyor olsaydım, bu mesleği yapmazdım. Bu tehdit ne ilkti ne de son. Hiçbir güç beni alıkoyamaz.”
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İşte Esra Erol'un o açıklamaları:
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