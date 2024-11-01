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MasterChef'te Beyza'nın Yüzüne Kızgın Yağ Döküldüğü Anlar Yayınlandı

MasterChef'te Beyza'nın Yüzüne Kızgın Yağ Döküldüğü Anlar Yayınlandı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2024 - 19:16

MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Beyza'nın dış çekim oyununda kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Beyza'nın böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne kızgın yağın döküldüğü anlar verildi.

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MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli fragmanındaki görüntüler görenleri şoke etti.

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli fragmanındaki görüntüler görenleri şoke etti.

Sosyal medyada günlerdir yarışmacılardan Beyza'nın dış çekimde kaza geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü iddia ediliyordu.

Sosyal medyada günlerdir yarışmacılardan Beyza'nın dış çekimde kaza geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü iddia ediliyordu.

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanında dış çekime giden yarışmacılar hızla yemeklerini hazırlarken böreği ters çevirmeye çalışan Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldü.

MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanında dış çekime giden yarışmacılar hızla yemeklerini hazırlarken böreği ters çevirmeye çalışan Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldü.

Acılar içinde kıvranan Beyza'nın o anları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Acılar içinde kıvranan Beyza'nın o anları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İşte o anlar:

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