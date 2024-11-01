Siyah Kalp'te Evli Adamın Metresiyle Seviştiği Sahneye Tepki Yağdı!

Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp'in son bölümünde kuzen olan Cihan ve Sevilay ailelerinin zoruyla evlenmişti. Cihan'ın hemen ertesi gün sevgilisiyle sevişmesi izleyicileri şoke ederken sevgilisi Melek'in metres olmayı kabul etmesi apayrı bir şaşkınlık yarattı.