Siyah Kalp'te Evli Adamın Metresiyle Seviştiği Sahneye Tepki Yağdı!
Siyah Kalp'te Evli Adamın Metresiyle Seviştiği Sahneye Tepki Yağdı!
Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp'in son bölümünde kuzen olan Cihan ve Sevilay ailelerinin zoruyla evlenmişti. Cihan'ın hemen ertesi gün sevgilisiyle sevişmesi izleyicileri şoke ederken sevgilisi Melek'in metres olmayı kabul etmesi apayrı bir şaşkınlık yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp, bu sezonun fenomen işlerinden biri olmaya aday.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her bölüm reytinglerini katlayarak arttıran Siyah Kalp'in son bölümünde kuzenler Sevilay ve Cihan ailelerinin zoruyla evlenmişti.
Bu evliliğin ardından Nuh, Sevilay'a karşı gardını alırken Melek'in hiçbir şey olmamış gibi Cihan'ın yanında yer alması izleyiciyi çıldırttı.
Söz konusu evlilik bir tek Sevilay'ı kötü etkilerken Cihan'ın hiçbir şey olmamış gibi Melek'in yanına gidip bir de sevişmesi karşısında tepkiler durmadı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.