Senaryolarda İzleyici Baskısı mı Var? Büşra Pekin'in Bahar'daki Kısa Rolü Üzerinden Dikkat Çeken Tespit

Son dönemde izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Bahar dizisinde yaşanan gelişmeler sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Diziye katılan ünlü oyuncu Büşra Pekin’in Süreyya rolüyle kısa süreliğine ekibe dahil olması ve ardından ayrılması izleyiciler arasında farklı yorumlara sebep oldu. Ancak en dikkat çekici yorum bir Twitter kullanıcısından geldi.