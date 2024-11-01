Senaryolarda İzleyici Baskısı mı Var? Büşra Pekin'in Bahar'daki Kısa Rolü Üzerinden Dikkat Çeken Tespit
Senaryolarda İzleyici Baskısı mı Var? Büşra Pekin'in Bahar'daki Kısa Rolü Üzerinden Dikkat Çeken Tespit
Son dönemde izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Bahar dizisinde yaşanan gelişmeler sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Diziye katılan ünlü oyuncu Büşra Pekin’in Süreyya rolüyle kısa süreliğine ekibe dahil olması ve ardından ayrılması izleyiciler arasında farklı yorumlara sebep oldu. Ancak en dikkat çekici yorum bir Twitter kullanıcısından geldi.
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Ünlü oyuncu Büşra Pekin Bahar dizisinde Süreyya karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Ancak dizinin gidişatı nedeniyle Pekin’in karakterinin hikayede artık yer almayacağı açıklandı.
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İzleyiciler sosyal medya üzerinden durumu tartışmaya başladı.
Kimi yapımın seyirciye olan saygısını vurguladı.
Başka bir kullanıcı ise Türk dizileri üzerine düşündürücü bir yorumda bulundu.
Birçok kişi de bu yoruma hak verdi.
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