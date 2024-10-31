Sevgilisinin Kocasıyla "Kuzen" Olarak Tanışan Erkek, Esra Ezmeci'yi Çıldırttı
Sevgilisinin Kocasıyla "Kuzen" Olarak Tanışan Erkek, Esra Ezmeci'yi Çıldırttı
Yazar ve uzman psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki programının yanı sıra sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlıyor. Ezmeci, kendisine itiraf edilen bir yasak ilişkiye yaptığı yorumla gündem oldu.
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Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programını sunan uzman psikolog ve yazar Esra Ezmeci, aynı zamanda sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlıyor.
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Çoğunlukla kadın-erkek ilişkileri ve cinsellikle ilgili soru işaretlerini gideren Ezmeci, kendisine gelen absürt soruları bile hesabından paylaşırken gelen bir soruya resmen ateş püskürdü.
"Evli bir kadınla birlikteyim kocasıyla beni kuzeni diye tanıştırdı. Arada onlarda kalıyorum gece geliyor." sorusu karşısında çıldıran Ezmeci, takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
Ezmeci, takipçisine 'Bu çok ahlak dışı ve tehlikeli bir şey. Hemen bu durumu sonlandırın, eşi duysa ne kadar travmatik sonuçlara yol açar unutmayın. Ve o koca siz de olabilirdiniz, nasıl hissederdiniz. İyi düşünün' diyerek yanıt verdi.
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