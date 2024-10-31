Ebru Şahin ve Murat Yıldırımlı Gizli Bahçe'de Kadına Şiddete Dikkat Çekilen Sahne Alkış Topladı!
Ebru Şahin ve Murat Yıldırımlı Gizli Bahçe'de Kadına Şiddete Dikkat Çekilen Sahne Alkış Topladı!
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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı Gizli Bahçe, kısa sürede büyük beğeni toplamayı başardı.
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3. bölümüyle ekrana gelen dizide, Nazlı'nın maruz kaldığı bir şiddet sahnesine de yer verildi.
Kadına yönelik şiddetin değil, kadınların bu anlarda neler yaşadığının anlatıldığı dizide yer alan sahne ve uyarılar izleyiciden alkış topladı.
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