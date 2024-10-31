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Ebru Şahin ve Murat Yıldırımlı Gizli Bahçe'de Kadına Şiddete Dikkat Çekilen Sahne Alkış Topladı!

Ebru Şahin ve Murat Yıldırımlı Gizli Bahçe'de Kadına Şiddete Dikkat Çekilen Sahne Alkış Topladı!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.10.2024 - 12:26

NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gizli Bahçe, Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başarılı oyunculuğuyla kısa sürede beğeni topladı. Dizinin son bölümünde kadına yönelik şiddet sahnesi içinde verilen mesajlar izleyiciden alkış aldı.

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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı Gizli Bahçe, kısa sürede büyük beğeni toplamayı başardı.

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı Gizli Bahçe, kısa sürede büyük beğeni toplamayı başardı.

3. bölümüyle ekrana gelen dizide, Nazlı'nın maruz kaldığı bir şiddet sahnesine de yer verildi.

3. bölümüyle ekrana gelen dizide, Nazlı'nın maruz kaldığı bir şiddet sahnesine de yer verildi.

Kadına yönelik şiddetin değil, kadınların bu anlarda neler yaşadığının anlatıldığı dizide yer alan sahne ve uyarılar izleyiciden alkış topladı.

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