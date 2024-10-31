Kardeşiyle Evlenen Eşini Aramak İçin Müge Anlı'ya Başvuran Ayhan Sarıkaya'nın Cansız Bedeni Bulundu!
Kardeşiyle Evlenen Eşini Aramak İçin Müge Anlı'ya Başvuran Ayhan Sarıkaya'nın Cansız Bedeni Bulundu!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
2023 yılında eşinin kardeşiyle evlenmesi sonucu Müge Anlı'ya başvuran Ayhan Sarıkaya'nın cansız bedeni komşuları tarafından evinin bahçesinde bulundu.
Kaynak: Cumhuriyet
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Geçtiğimiz yılın haziran ayında eşinin kardeşiyle birliktelik yaşadığını ve daha sonra evlendiklerini söyleyen Ayhan Sarıkaya, Müge Anlı'ya başvurmuştu.
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Boşandığı eşinin öz kardeşiyle evlenmesi sebebiyle çocuklarını da göremeyen Ayhan Sarıkaya'nın eski eşine şiddet uyguladığı ve aldattığı ortaya çıkmış; küfürlü ve öfke dolu konuşmaları sebebiyle Müge Anlı'dan tepki görerek stüdyodan dışarı alınması istenmişti.
Cumhuriyet'in haberine göre, Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyünde yaşayan Ayhan Sarıkaya, evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulundu.
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