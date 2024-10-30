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Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'tan "Yüzüne Tüküren Teyzeler" İtirafı!

Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'tan "Yüzüne Tüküren Teyzeler" İtirafı!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.10.2024 - 00:35

Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Naim karakteriyle izleyicinin nefretini kazanan Mert Turak, gerçek hayatta kendini Naim sananlarla yaşadıklarına dair itirafta bulundu.

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://x.com/muge_dag70/status/18516...
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Geçtiğimiz sezondan bu yana hemen her bölümüyle çok konuşulan Kızıl Goncalar, ilgiyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz sezondan bu yana hemen her bölümüyle çok konuşulan Kızıl Goncalar, ilgiyle takip ediliyor.

Daha nelerle karşılaşacağımızı büyük merak ettiğimiz dizide olayların gittikçe büyüdüğünü hepimiz biliyoruz.

Daha nelerle karşılaşacağımızı büyük merak ettiğimiz dizide olayların gittikçe büyüdüğünü hepimiz biliyoruz.

Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Meryem'in eşi Naim. Neredeyse izleyen herkes kendisinden nefret ediyor.

Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Meryem'in eşi Naim. Neredeyse izleyen herkes kendisinden nefret ediyor.

Karaktere hayat veren Mert Turak da bunun bilincinde olarak verdiği röportajda, günlük hayatında yaşadıklarından bir itirafta bulunmuş.

Karaktere hayat veren Mert Turak da bunun bilincinde olarak verdiği röportajda, günlük hayatında yaşadıklarından bir itirafta bulunmuş.

Kendisini gören teyzelerin yüzüne tükürdüğünü söyleyen ünlü oyuncu, güzel tepkiler aldıklarını söyledi 😅

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