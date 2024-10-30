Mert Yazıcıoğlu'nun Senariste Gizli Mesajları Bitmiyor! Cüneyd Paylaşımıyla Bu Kez Ne Demek İstedi?

Kızıl Goncalar'la adeta devleşen Mert Yazıcıoğlu, senarist Necati Şahin'e sosyal medya hesaplarından yaptığı göndermelerle bir mesaj vermeye çalışıyor gibi görünüyor. Geçen sezonki Cüneyd'i özlediğini düşündüğümüz Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.