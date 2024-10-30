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Mert Yazıcıoğlu'nun Senariste Gizli Mesajları Bitmiyor! Cüneyd Paylaşımıyla Bu Kez Ne Demek İstedi?

Mert Yazıcıoğlu'nun Senariste Gizli Mesajları Bitmiyor! Cüneyd Paylaşımıyla Bu Kez Ne Demek İstedi?

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.10.2024 - 22:21

Kızıl Goncalar'la adeta devleşen Mert Yazıcıoğlu, senarist Necati Şahin'e sosyal medya hesaplarından yaptığı göndermelerle bir mesaj vermeye çalışıyor gibi görünüyor. Geçen sezonki Cüneyd'i özlediğini düşündüğümüz Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

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Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Cüneyd karakteriyle devleşen Mert Yazıcıoğlu, yeni sezonca benliğini yitiren Cüneyd karşısında senariste epey yüklenmişti.

Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Cüneyd karakteriyle devleşen Mert Yazıcıoğlu, yeni sezonca benliğini yitiren Cüneyd karşısında senariste epey yüklenmişti.

Cüneyd'in birden kendini Levent zannetmesi sebebiyle eski haline dönmek istediğini anladığımız Mert Yazıcıoğlu, bir paylaşım daha yaptı.

Cüneyd'in birden kendini Levent zannetmesi sebebiyle eski haline dönmek istediğini anladığımız Mert Yazıcıoğlu, bir paylaşım daha yaptı.

"Ağlattın" yazılı capsi paylaşan Yazıcıoğlu'na takipçilerinden yorum yağdı!

"Ağlattın" yazılı capsi paylaşan Yazıcıoğlu'na takipçilerinden yorum yağdı!
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