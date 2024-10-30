Şimdiki Dizi Fanlarını Eleştiren Bir X Kullanıcısı Yaptığı Paylaşımla Ortalığı İkiye Böldü
Şimdiki Dizi Fanlarını Eleştiren Bir X Kullanıcısı Yaptığı Paylaşımla Ortalığı İkiye Böldü
X/Twitter'da @basakjonsdottir adlı bir kullanıcı, dizi fanlarının oyuncu seçimlerine ve hikayeye müdahale sürecini bir paylaşım üzerinden eleştirdi. Gelin önce o paylaşımın detaylarına, ardından bu kullanıcıya gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Ünlü oyuncu Büşra Pekin, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın oyuncu kadrosuna dahil olmuştu hatırlarsanız. Ancak dizide Süreyya Biçer karakterine hayat veren Büşra Pekin'in yer alması tartışma konusu olmuştu.
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Bahar fanları Pekin'in bu hikayedeki varlığını çok sorgulamıştı. Daha sonrasında ise ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı haberini almıştık.
Pekin'in canlandırdığı Başhekim Süreyya karakterinin erken veda etme nedeni olarak hikayenin planlandığı gibi gitmediği öne sürülüyor. Ancak sosyal medyada konuşulanlara bakılırsa ayrılma sebebi dizinin fanlarının onu kabullenemeyişi...
Kaldı ki @haayat_7 adlı bir kullanıcının paylaştığı ve çok yorum olan bu gönderiden bunu anlayabiliyoruz.
Tabii bizim konumuz bu değil... Bu kullanıcıya gelen bir yorum. X/Twitter'da @basakjonsdottir adlı bir kullanıcı, dizi fanlarının oyuncu seçimlerine ve hikayeye müdahale sürecini Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü üzerinden eleştirdi.
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Kullanıcının bu tespitine hak veren yorumlar gecikmedi. Tabii aksini iddia edenler de...
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Siz şimdiki dizi fanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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Dizilerde de fanlarında da iş yok. Yalan yanlış reyting ölçtükleri için hep aynı diziyi farklı kişilerle izliyor gibi oluyor