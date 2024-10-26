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'Yalan' Dizisinde Kadınlara Meme Kanserinde Erken Teşhis Mesajı Verilmesi Dikkatlerden Kaçmadı

'Yalan' Dizisinde Kadınlara Meme Kanserinde Erken Teşhis Mesajı Verilmesi Dikkatlerden Kaçmadı

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 00:55

Kanal D'nin yeni dizisi 'Yalan'ın son bölümünde tüm kadınlara bir çağrı yapıldı. Dizinin son bölümünde meme kanseriyle ilgili verilen bir mesaj dikkatleri çekti. Detaylar içerikte!

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Oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Özge Borak'ın yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi 'Yalan', son bölümünde kadınlara yapılan bir çağrıyla merak uyandırdı.

Oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Özge Borak'ın yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi 'Yalan', son bölümünde kadınlara yapılan bir çağrıyla merak uyandırdı.

Özge Borak'ın canlandırdığı Berrin Aksoy karakterinin yer aldığı bir sahnede ekranlara gösterilen broşürde "Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır" mesajı verildi.

'Yalan' dizisi kocasının katili olmakla suçlanan Melike'nin 20 yıl sonra hapisten çıkmasının ardından kızı Hazal ile bağ kurabilmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

'Yalan' dizisi kocasının katili olmakla suçlanan Melike'nin 20 yıl sonra hapisten çıkmasının ardından kızı Hazal ile bağ kurabilmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Ancak hikaye Melike'nin gerçek kızının Hazal olmadığı ortaya çıktıktan sonra bambaşka bir hal alıyor. Siz 'Yalan' dizisini izliyor musunuz? Yorumlara buyrun...

Ancak hikaye Melike'nin gerçek kızının Hazal olmadığı ortaya çıktıktan sonra bambaşka bir hal alıyor. Siz 'Yalan' dizisini izliyor musunuz? Yorumlara buyrun...

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