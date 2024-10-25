Alkışlanacak Sahne: Kızılcık Şerbeti, Atatürk'ü Yine Unutmadı!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her zaman olduğu gibi 29 Ekim'de yine Atatürk'ü unutmadı. Cumhuriyet Bayramı için Atatürk'ün de yer aldığı bir Türk bayrağı asılan sahnede Ömer'in saygısızlık yapan Haluk'a verdiği cevap içimizin yağlarını eritti.