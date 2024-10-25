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Alkışlanacak Sahne: Kızılcık Şerbeti, Atatürk'ü Yine Unutmadı!

Alkışlanacak Sahne: Kızılcık Şerbeti, Atatürk'ü Yine Unutmadı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 22:14

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her zaman olduğu gibi 29 Ekim'de yine Atatürk'ü unutmadı. Cumhuriyet Bayramı için Atatürk'ün de yer aldığı bir Türk bayrağı asılan sahnede Ömer'in saygısızlık yapan Haluk'a verdiği cevap içimizin yağlarını eritti.

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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, toplumsal konulara sessiz kalmaması ve önemli günlerde Atatürk'ü anmasıyla her zaman alkış topluyor.

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, toplumsal konulara sessiz kalmaması ve önemli günlerde Atatürk'ü anmasıyla her zaman alkış topluyor.

Geleneği bu 29 Ekim'de de bozmayan Kızılcık Şerbeti, Ünal şirketine Türk bayrağı asılan sahnede Atatürk'e minnetimizden söz etmeden geçmedi.

Geleneği bu 29 Ekim'de de bozmayan Kızılcık Şerbeti, Ünal şirketine Türk bayrağı asılan sahnede Atatürk'e minnetimizden söz etmeden geçmedi.

Üzerinde Atatürk'ün de yer aldığı Türk bayrağını gören şirket çalışanı Haluk'un başka bayrak istemesi üzerine Ömer'in Haluk'a ağzının payını vermesi alkış topladı.

Üzerinde Atatürk'ün de yer aldığı Türk bayrağını gören şirket çalışanı Haluk'un başka bayrak istemesi üzerine Ömer'in Haluk'a ağzının payını vermesi alkış topladı.

“Bu milletin her ferdi Atatürk'e minnet borçludur!” repliğiyle tüylerimizi adeta diken diken eden sahne sosyal medyadan beğeni dolu yorumlar aldı.

“Bu milletin her ferdi Atatürk'e minnet borçludur!” repliğiyle tüylerimizi adeta diken diken eden sahne sosyal medyadan beğeni dolu yorumlar aldı.

İşte o sahne:

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Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
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